الشركة الصينية "ذا ناين" هي أول مستثمر دولي للطرح الأولي للعملة الرقمية لتيليغرام

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 03:48 صباحاً - وفقًا لملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة، اشترت شركة ذا ناين المحدودة الصينية ٥٢٩٧٢٥٧ توكن خلال عرض التوكنات الأولي لتيليغرام في يناير ٢٠١٨ مقابل مليوني دولار. وينص الملف أيضًا على أن ذا ناين قد استثمر في العديد من الشركات القائمة على بلوكتشين اعتبارًا من عام ٢٠١٨.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية RBC يوم ٢٤ يوليو، فإن هذه الوثيقة دليل على أن ذا ناين هو أول مستثمر أجنبي معروف. ووفقًا لـ RBC، فإن مستثمري العملات الأولية (ICO) من تيليغرام غير معروفين إلى حد كبير.

وخلال أول عملية، ساهم ٨١ مستثمرًا في جمع ما مجموعه ٨٥٠ مليون دولار، ولكن ثلاثة فقط من أصل ٨١ شركة كانت معروفة. ويقال إن هؤلاء هم سيرجي سولونين، وديفيد ياكوباشفيلي، وصندوق مشروع تي إم تي إنفستمنتس، الذي شارك في تأسيسه كل من جيرمان كابلون وألكسندر مورغولتشيك. وتفيد RBC أن الطرح الأولي لعملة تيليغرام جمعت ٨٥٠ مليون دولار في العملية الثانية، ولكن هوية هؤلاء المستثمرين لا تزال غير معروفة على الإطلاق للجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للتقرير، بيعت التوكنات بمبلغ ٠,٣٨ دولار في الجولة الأولى، بينما ارتفع سعر التوكن من ١,١٠ دولار إلى ١,٤٥ دولار في الجولة الثانية.

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وتقوم ذا ناين المحدودة بتصميم وتوزيع الألعاب عبر الإنترنت. وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرين، كانت الموزع الحصري للعبة World of Warcraft في الصين. تأسست الشركة في عام ١٩٩٩ من قبل رجل الأعمال تشو جون، الذي يقال إنه يمتلك أكثر من ٨٠٪ من أسهم الشركة في التصويت.

وحسبما أفاد كوينتيليغاف سابقًا، أطلقت غرام أسيا في كوريا الجنوبية حدثًا لبيع حقوق توكناتها "غرام" بسعر ٤,٠٠ دولارات أمريكية لكل توكن على بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد". ومع ذلك، أشار مستثمر تيليغرام إلى أن هذا يبدو أنه ينتهك عقد مستثمر تيليغرام، والذي ينص على أن: