الولايات المتحدة: اتهام مشغل بورصة بيتكوين غير مرخص من قبل وزارة العدل

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 03:48 صباحاً - وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى إلى وليام غرين، وهو مقيم في نيوجيرسي يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، اتهامًا بإدارة خدمة تحويل أموال غير مرخصة. حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) عن لائحة الاتهام في بيان صحفي يوم ٢٤ يوليو.

ووفقًا لوزارة العدل، تشير التقارير وبيانات المحكمة إلى أن غرين يدير خدمة تحويل من عملات ورقية إلى بيتكوين (BTC) من خلال موقع ديستينيشن بيتكوين. وعلى هذا النحو، ورد أن غرين سيتلقى أموالًا من عملائه لتحويل أموالهم إلى بيتكوين. أشارت النتائج كذلك إلى أن غرين لم يسجل لدى وزير الخزانة الأمريكي بأي صفة.

وكما هو مذكور في الإعلان، يتعين على الشخص بموجب القانون الفيدرالي تسجيل أي أموال تنقل شركات لدى وزير الخزانة.

Advertisements

الحكم

فيما يتعلق بالكميات النقدية والتعويضات، يقول التقرير إن شركة غرين قد حولت أكثر من مليوني دولار من أموال الشركة إلى بيتكوين. علاوة على ذلك، فإن الحد الأقصى لعقوبة جريمة غرين المزعومة هو السجن لمدة ٥ سنوات وغرامة قدرها ٢٥٠ ألف دولار.

ووفقًا لوزارة العدل، تم توجيه الاتهام إلى غرين بشأن نفس القضية في شكوى جنائية قدمت يوم ٢٨ فبراير.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقا، قدمت ولاية نيو جيرسي شكوى الأسبوع الماضي حول مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة المزعومة داخل حدودها. حيث اتهمت الولاية "بوكيتينيس" السوق على أساس بلوكتشين من بيع أكثر من ٤٠٠٠٠٠ دولار في الأوراق المالية للمستثمرين، دون التسجيل لدى مكتب الولاية المرتبط بها.