شركة الاتصالات العملاقة "فيريزون" تسعى لتعيين كفاءات لشغل وظائف ذات صلة ببلوكتشين

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 02:43 صباحاً - يكشف البحث عن "بلوكتشين" على صفحة التوظيف لشركة الاتصالات العملاقة فيريزون عن أن الشركة تبحث بنشاط عن توظيف أشخاص جدد للوظائف المتعلقة ببلوكتشين، بما في ذلك خمسة مطورين بلوكتشين.

وقد سلط ذا بلوك الضوء على الوظائف الشاغرة في تقرير بتاريخ ٢٤ يوليو. ويبدو أن فيريزون مهتمة بإنشاء شبكة موزعة، وفقًا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقرير أن أحد المهندسين البارزين في فيريزون يعتقد أن خيارات التوظيف ضعيفة الآن:

"جوجل، فيسبوك، ومايكروسوفت، هؤلاء يأخذون فقط أفضل الموجودين. [...] لقد أجريت مقابلات مع أكثر من ١٠٠ مرشح في العامين الماضيين، وأصبح من الصعب العثور على مرشحين جيدين في مجال بلوكتشين." Advertisements

في وقت كتابة المقالة، هناك أكثر من ثلاثين من المناصب المرتبطة ببلوكتشين مفتوحة في فيريزون. ومن بين هذه المناصب، يبدو أن هناك نتائج لشغل وظائف التكنولوجيا والتسويق والاستراتيجية.

ولا يزال أول عرض تم نشره مفتوحًا، والمدرج في ١٣ يونيو، هو لدور مهندس برمجيات رئيسي ويذكر تفضيل المتقدمين الذين لديهم "معرفة بتقنيات بلوكتشين مثل هايبرليدجر".

وبالإضافة إلى المنشورات التي تشير ببساطة إلى خبرة بلوكتشين كعنصر إضافي، هناك أيضًا وظائف للعمل في بلوكتشين بشكل أكثر تحديدًا. وعلى وجه الخصوص، نشرت فيريزون ٥ مناصب لمطور بلوكتشين يوم ١ يوليو. ووفقًا للقائمة، سوف يطلب من المتقدمين الناجحين "البحث وتصميم وتطوير واختبار تقنيات بلوكتشين" ضمن مسؤوليات أخرى.