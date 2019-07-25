أعلى العملات تشهد إشارات مختلطة، وبتكوين تحوم بالقرب من ٩٧٠٠ دولار

تام شمس - الخميس 25 يوليو 2019 02:43 صباحاً - الأربعاء، ٢٤ يوليو - يتم تداول معظم العملات المشفرة الرئيسية بشكل جانبي، مع وجود عدد قليل من الخسائر الطفيفة اليوم. حيث تسجل أسواق العملات المشفرة إشارات متضاربة حتى وقت كتابة المقالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول العملة المشفرة الرائدة بيتكوين (BTC) تحت علامة سعر ١٠٠٠٠ دولار اليوم، بعد أن فقدت ٤٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بسعر ٩٧٢٠ دولارًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت إيثريوم (ETH) بنسبة ٠,٢١٪ في اليوم، وتحوم حول ٢١٥ دولارًا في وقت كتابة المقالة. حيث شهدت أكبر عملة بديلة تقلبًا طفيفًا على مدار اليوم، حيث بلغ أدنى مستوى لسعر ٢٠٠ دولار، وأعلى سعر إلى ٢١٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

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ويوم ٢٣ يوليو، أطلقت محفظة إيثريوم ومتصفح التطبيقات اللامركزي ميتاماسك النسخة التجريبية العامة من تطبيق الهاتف المحمول الجديد. ويأتي الإصدار في أعقاب زيادة التدقيق في ميتاماسك حيث تزداد قاعدة المستخدمين النشطة الشهرية إلى أكثر من ٢٥٠٠٠٠ منتج للكمبيوتر.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وفي قائمة أفضل ٢٠ عملة رقمية، تبلغ بيتكوين إس في (BSV) عن أكبر الخسائر وتليها ترون (TRX) وباينانس كوين (BNB) كأكبر الخاسرين خلال اليوم، حيث انخفضت بنسبة ٥,٢٩٪ و ٥,٠٣٪ و٣,٨٪ على التوالي.

ومن أكبر الرابحين في اليوم السابق كانت إيوس (EOS)، التي زاد سعرها بنسبة ٧,٨٪ ليتم تداولها عند ٤,٥٤ دولارات.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات حوالي ٢٦٧ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، متراجعة إلى ما يصل إلى ٢٦٤ مليار دولار خلال اليوم. ويبلغ حجم التداول اليومي لجميع العملات المشفرة حوالي ٥٩,٦ مليار دولار.