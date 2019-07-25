عدد مستخدمي منصة كوين بايس يصل لـ30 مليون مستخدم

يتوسع استخدام وتبادل العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير على المستوى العالمي.

وأحد أهم المؤشرات الدالة على ذلك الأرقام التي تظهر أعداد المستخدمين المتنامي يوم بعد يوم.

منصة كوين بايس Coinbase التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها والتي تعد واحدة من أشهر الشركات الرائدة في صناعة العملات المشفرة.

وفقا للبيانات الجديدة والتي شاركها السيد “Alistair Milne” رجل الأعمال المشهور باستثماراته في البيتكوين

فإن منصة كوين بايس وصل عدد مستخدميها لـ30 مليون مستخدم، 5 مليون مستخدم سجل في 10 أشهر الأخيرة فقط.

بالنسبة للزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين في العشر الأشهر الأخيرة على منصة كوين بايس فيعود للارتفاع الذي شهده البيتكوين مؤخرا.

وليست هاته المرة الأولى التي تحقق فيها المنصة أرقام عالية في عدد المستخدمين.

ففي شهر ديسمبر 2017 وبوصول البيتكوين لأعلى مستوى له 20 ألف دولار

تصدر تطبيق كوين بايس الترتيب في متجر آبل.

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ما يعني أن حركة الجماهير واهتمامها بالبيتكوين تزيد بزيادة وارتفاع سعر البيتكوين.

وكان السيد “براين أرمسترونج” المدير التنفيذي لشركة Coinbase يدفع بفريقه للعمل حتى والسوق في حالة هبوط لبناء أساس متين وتحضيرا للسوق الصاعد.

وهو ما كان بالفعل، وكانت نتيجة جهود فريق كوين بايس اضافة 5 مليون مستخدم اضافي في ظرف 10 الأشهر الماضية بمعنى زيادة بنسبة 16.6%.

وتواجه منصة كوين بايس وغيرها من المنصات التداولية مثل BITMEX التشديد الرقابي والتنظيمي وإعداد اللوائح التي تهدف لضبط هذه الصناعة أكثر.

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