السلطات الهندية تصادر بيتكوين بقيمة 3 مليون دولار من محتالي Bitconnect

تمت مصادرة ممتلكات تبلغ قيمته 38 كرور روبية ( أي ما يعادل 5.5 مليون دولار أمريكي ) في ولاية غوجارات الهندية من مسؤولي عملية الإحتيال الرقمي Bitconnect . و وفقًا لصحيفة Times of India ، اشتملت الممتلكات على 280 عملة بيتكوين و التي تبلغ قيمتها الحالية حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي ، بالأسعار الحالية . و تأتي عملية مصادرة الممتلكات عقب إلقاء القبض على مسؤول شركة Bitconnect لمنطقة آسيا ” راكيش سافاني ” Rakesh Savani خلال عطلة نهاية الأسبوع .
إن الممتلكات الخصائص الأخرى التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها بإستخدام عائدات عملية إحتيال شركة Bitconnect ، تشتمل على قطعة أرض تبلغ قيمتها حوالي 18 كرور روبية ( أي ما يعادل 2.6 مليون دولار أمريكي ) .
بصرف النظر عن مصادرة اثنين من الممتلكات التي تخص المتهم ، و اللاتي تبلغ قيمتهما 15 كرور روبية و 3.23 كرور روبية ، قامت إدارة البحث الجنائي ( CID ) بمصادرة 280 عملة بيتكوين . و يبلغ سعر الـ Bitcoin الواحد حوالي 7 لاك روبية ، مما يجعل قيمة ما تمت مصادرته من الـ Bitcoins تبلغ 19.60 كرور روبية .
لقد جذبت عملية إحتيال Bitconnect المستثمرين ، من خلال إعطائهم وعود بعوائد مرتفعة بشكل غير واقعي لاستثماراتهم في عرض العملة الأولي الخاص بها ( Initial Coin Offering ) . و اعتبارًا من منتصف شهر كانون الأول ( ديسمبر ) عام 2017 – عندما كانت عملة الـ Bitcoin تسجل رقماً قياسياً – كانت عملة ( Bitconnect ( BCC تحقق قيمة سوقية تزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي . و قد تم تقدير قيمة كل عملة بيتكونكت بأكثر من 500 دولار أمريكي في ذلك الوقت .
نظرًا لأن سعر عملة Bitconnect في العرض الأولي لها ( ICO ) كان أقل بقليل من 20 سنتًا ، فقد كان هذا الإرتفاع الذي حققته العملة يقدر بنحو 300,000 في المائة . و مع ذلك ، كانت عملات Bitconnect متوفرة فقط في منصات التداول الخاصة ببرنامج Bitconnect . و في يناير من العام الماضي ، انخفض سعر عملة BCC إلى مجرد سنتات ، بعد أن أصدر منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عامة لمستثمري Bitconnect ، تشير إلى أن مخطط الإستثمار الخاص ببرنامج Bitconnect هو ” مخطط بونزي ” ( Ponzi scheme ) ، أي مخطط هرمي .
و قد جاء الاشتباه في أن تكون Bitconnect عبارة عن مخطط بونزي ، بسبب هيكلها التسويقي متعدد المستويات و دفعات الفائدة المرتفعة بشكل غير منطقي ( 1 ٪ فائدة مركبة يومياً ) . و بالرغم من ذلك ، كان المستخدمون يفهمون جيداً أن نسبة مئوية محددة من دفعات الفائدة لم تكن أبدًا ضمانةً . حيث تذبذبت فائدة Bitconnect بشكل كبير مع تقلب الـ Bitcoin ، الذي تم ربط قيمتها به .
و يقصد بـ Ponzi scheme نظام الإستثمار الهرمي ، حيث كان هناك رجل إيطالي يدعى ” تشارلز بونزي ” Charles Ponzi ، يتعامل بهذا المخطط الإستثماري الإحتيالي ، حيث يقوم بدفع مستحقات المستثمرين السابقين بإستخدام استثمارات مستثمرين لاحقين . و على الرغم من أن هذا النوع من مخططات الإستثمار الاحتيالية لم يخترعه ” بونزي” في الأصل ، إلا أنه قد أصبح معروفًا نسبة إلى إسمه .
و قد تعمدت شركة BitConnect و أنصار عملتها و القائمون عليها ، نشر صور أرباح جيدة تم تحقيقها ، من أجل إثبات أن الأرباح الناتجة عن الإستثمار قوية ، و لكنها في الواقع كانت أرباحاً ناتجة عن جلب المزيد من المستثمرين أو يمكننا أن نقول ” الضحايا ” .
يأتي القبض على ” سافاني ” و الإستيلاء على ممتلكاته ، بعد مرور ما يقرب من عام على اعتقال الرئيس المزعوم لشركة Bitconnect في الهند ” ديفيش دارجي ” Divyesh Darji . من بين أشياء أخرى ، فقد تم إتهام ” دارجي ” بعقد حلقات معرفية و فعاليات في جميع أنحاء الهند للترويج لنظام Bitconnect . و كان قد اعتقل في العام الماضي في شهر أغسطس أثناء سفره من دبي إلى الهند .
و في خارج الهند ، تم اعتقال ” جون بيجاتون ” John Bigatton – أحد كبار مروّجي شركة Bitconnect في أستراليا – و تم تجميد أصوله في وقت سابق من هذا العام . و قد تم اعتقاله و مصادرة أصوله بناءً على توصية لجنة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية ( Australian Securities and Investments Commission ) .
من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات في المستقبل ، لأن التحقيقات التي تجريها مختلف وكالات إنفاذ القانون حول العالم لا تزال نشطة . و قبل بضعة أشهر فقط ، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي ( FBI ) ضحايا عملية إحتيال شركة Bitconnect – الذين استثمروا في عملة Bitconnect الرقمية ( BCC ) – للتواصل مع المكتب بهدف المساعدة في التحقيقات الجارية .
و في تغريدة لـ ” نيراج ك. أغراوال ” Neeraj K. Agrawal ، على حسابه الخاص ( @NeerajKA ) في موقع تويتر ، صرح قائلاً :
” يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ضحايا الإحتيال في تحقيقاتهم حول Bitconnect . “
و جدير بالذكر ، أنه في أواخر مايو الماضي ، كان قد ظهر موقع على شبكة الإنترنت و ملف شخصي على موقع Twitter ، يعلن عن وصول BitConnect 2.0 . و يعرض موقع الويب العد التنازلي لولادة واحدة من أسوأ عمليات الإحتيال في تاريخ مجال العملات الرقمية . و قد تضمن الملف الشخصي على Twitter منشورين فقط – أحدهم رابط لموقع جديد ؛ و الآخر هو رابط إحالة ( refferal link ) لمنصة Binance مع التوجيه بـ “ اشتر الآن ” . و لكن لم تظهر أي مستجدات في هذا الشأن حتى الآن .
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المصدر : CCN
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