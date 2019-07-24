مشروع ICON يستمر في الابتكار ويطلق أحدث منتجاته: خدمات جواز السفر اللامركزي

نتابع مشروع ICON بشكل دوري على موقع الخليج 365 كغيره من المشاريع الرائدة في صناعة العملات الرقمية المشفرة.

الشركة الكورية ICONLOOP التي تقف وراء عملة ICON كانت مشغولة في التحضير والتطوير لخدمة ومنتج جديد بغض النظر عن الأداء السلبي للعملات الرقمية المشفرة البديلة في السوق.

المنتج والخدمة الجديدة المعلن عنها تتمثل في مصادقة الهوية الذاتية على البلوكشين.

فوفقا للإعلان الرسمي من طرف إدارة المشروع فإن خدمة التحقق والمصادقة على الهوية عن طريق البلوكشين أصبحت متوفرة.

الخدمة الجديدة تحمل تسمية ” DPASS ” وهي اختصار لـ”جواز السفر اللامركزي”

يستخدم نظام الخدمة الجديدة بروتوكول المعرفات اللامركزية DID على شبكة ICON

حيث سيتمكن المستخدمين من تخزين معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم على تطبيق DPASS وتسجيل الدخول على مختلف الخدمات المرتبطة بدون الحاجة لإعادة تأكيد الهوية.

إذ غالبا ما تكون آلية التحقق من الهوية مرهقة بالاضافة إلى احتمال التعرض لعمليات الاحتيال بسرقة الهويات الشخصية واستخدامها في أغراض مشبوهة، لذا تم تصميم خدمة DPASS لوقف ذلك ومنح المستخدمين سلطة أكبر على التحكم بإدارة بياناتهم الشخصية.

حيث يوفر التطبيق الجديد طبقة حماية اضافية من خلال اصدار شهادات مستندة لتقنية البلوكشين والتي طورتها ICONLOOP ما يتيح تخزين شهادات الأمان المحصنة ضد الاحتيال والتزوير.

صرح السيد “Jonghyup Kim” المدير التنفيذي لشركة ICONLOOP قائلا:

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“سيصبح بمقدور المستخدمين رؤية مدى سهولة حدوث ثورة على مختلف الخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول والتحقق من الهوية.

تبذل ICONLOOP قصارى جهدها وبالتعاون مع شركاءها لإطلاق خدمات على البلوكشين يمكن استخدامها بسهولة ويسر في الحياة اليومية”.

الجدير بالذكر أن شركة ICONLOOP لديها علاقات وطيدة مع حكومة كوريا الجنوبية.

فمؤخرا اضافت لجنة الخدمات المالية FSA بكوريا الجنوبية أحد خدمات ICONLOOP ضمن قائمة الخدمات المالية المبتكرة.

يمكن استخدام الخدمة الجديدة المعلن عنها في عمليات التحقق من الهوية بشكل سريع وآمن.

أعربت 18 شركة من بينها شركات مالية بنكية عن نيتها بالمشاركة مع مشروع الخدمة الجديدة.

تأثير الخبر على عملة ICON لا يكاد يظهر وظلت العملة راكدة بجوار باقي العملات الرقمية المشفرة البديلة.

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