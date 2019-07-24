منصة بلوكتشين ريفيريوم للألعاب تجلب مدفوعات العملات المشفرة إلى لعبة ببجي

تام شمس - الأربعاء 24 يوليو 2019 05:44 مساءً -

أعلنت شركة بلوكتشين الأمريكية للتسويق والمكافآت "ريفيريوم" عن شراكة مع مطور وناشر كوري للألعاب على الإنترنت لتوسيع نظام المكافآت داخل الألعاب.

٨ ملايين لاعب سيتمكنون من الوصول إلى التوكنات

في بيانٍ صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف وتلاه منشور مدونة يوم ٢٣ يوليو، قالت ريفيريوم، التي تدفع للمستخدمين باستخدام التوكن الداخلي RFR، إن الميزة سيتم طرحها الآن لاعبي بلاير أنونز باتل غراوندز، التي طورتها ببجي. وتعد اللعبة واحدة من أكثر الألعاب شعبية لأجهزة إكس بوكس، حيث حققت مبيعات تتجاوز ٨ مليون.

وسيكون نظام المكافآت أول ميزة للشركة، حيث تتيح الميزة للاعبين كسب التوكنات من خلال إكمال الإجراءات في اللعبة بالإضافة إلى إنجاز المهام الأخرى مثل التسويق.

Advertisements

وقد علق ديلان جونز، الرئيس التنفيذي لشركة ريفيريوم، في البيان الصحفي قائلًا: "يقوم اللاعبون بالكثير من التسويق المجاني للألعاب من خلال خدمات البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن نادرًا ما يتم تعويضهم بشكل كافٍ عن ذلك".

وستنطلق الحملة الأولية يوم ٢٠ أغسطس. ولم تتفاعل عملة ريفيريوم، وهي واحدة من بين عددٍ من العملات البديلة المرتبطة بالألعاب، مع الأخبار بشكل ملحوظ وهذا اعتبارًا من وقت كتابة المقالة يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، أصبحت ألعاب بلوكتشين مربحة للغاية في ظاهرة بلوكتشين. ففي هذا الشهر، كشف ألكسيس اوهيان وهو المؤسس المشارك لريديت عن دعمه لجولة تمويل بقيمة ٣,٧٥ ملايين دولار لاستوديو ألعاب بلوكتشين.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الشركات الكبرى تتطلع بشدة إلى هذا القطاع بسبب عودة العملات المشفرة إلى دائرة الضوء.