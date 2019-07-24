شركة Robinhood تحصد تمويلا قدره 323 مليون دولار ولكن قيمتها السوقية لا تزال أقل من Coinbase

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، جمعت منصة تداول الأسهم والعملات الرقمية Robinhood مبلغ إستثماري قدره 323 مليون دولار ، ولكن قيمة الشركة التسويقية لا زالت أقل مما تقدر به منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية الشهيرة Coinbase ، حيث زادت هذه الجولة التمويلية من قيمة تطبيق التداول الخاص Robinhood.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”



هذا وعلى الرغم من جاذبيتها السائدة للإستخدام على نطاق واسع ، فإن المنصة الوسيطة “التي تتميز بعدم وجود عمولة فيها ” لا تزال قيمتها السوقية تقدر بأقل من شركة Coinbase التي تركز على تداول البيتكوين ، والتي تفتخر بتقييم سوقي يقدر بأكثر من 8 مليارات دولار بحسب بيانات التقرير شركة Robinhood تروج لميزات جديدة في المنصة بعد وصول تقييمها السوقي لـ 7.6 مليار دولار لقد جمعت شركة Robinhood تمويلا بمبلغ ضخم تم تقديره بـ 323 مليون دولار في أحدث جهودها التمويلية ، مما يجعل تطبيق تداول الأسهم والعملات الرقمية الذي يرتكز على جيل الألفية تبلغ قيمته حوالي 7.6 مليار دولار ، وذلك حسبما ورد عبر الموضوع التالي هذا وعلى الرغم من جاذبيتها السائدة للإستخدام على نطاق واسع ، فإن المنصة الوسيطة “التي تتميز بعدم وجود عمولة فيها ” لا تزال قيمتها السوقية تقدر بأقل من شركة Coinbase التي تركز على تداول البيتكوين ، والتي تفتخر بتقييم سوقي يقدر بأكثر من 8 مليارات دولار بحسب بيانات التقرير التالي هذا ويوضح البيان الصحفي التالي الصادر من شركة Robinhood أنهم مشغولون للغاية منذ الجولة الأخيرة من التمويل ، حيث يعملوا على إضافة العديد من الميزات إلى النظام الأساسي لمنصتهم ، وذلك حسبما ورد في هذا البيان.

نستعرض معكم ما جاء في البيان: “نحن نركز على بناء المنتجات والخدمات التي توسع إمكانية الوصول إلى نظامنا المالي ، ومنذ شهر مايو من العام الماضي ، أطلقنا نظام المقاصة clearing system الخاص بنا وهو نظام “Clearing by Robinhood” ؛ كما تم طرح تجربة Robinhood Gold الجديدة بما في ذلك تضمين بيانات السوق من المستوى الثاني “Nasdaq Level 2 Market Data” ؛ كما تم تقديم استراتيجيات خيارات متعددة من نوعية “multi-leg options strategies”

لقد حصلنا أيضًا على Robinhood Snacks ، وذلك لجلب الناس لمتابعة الأخبار المالية القابلة للفهم ، حيث نما فريق إدارتنا ، بما في ذلك قادة العمليات التشغيلية وقسم التمويل ؛ وتوسعت منصة تداول العملات الرقمية Robinhood Crypto إلى أكثر من 30 ولاية. هذا ولا يوجد ذكر لـ “حساب التوفير – savings account ” السيئ السمعة الذي اشتعلت فيه الكارثة قبل أن يتمكن من الإطلاق. وعندما تنظر إلى الميزات التي تم إضافتها لنظام المنصة بالفعل ، فإن منصة تداول العملات الرقمية Robinhood Crypto فقط هي التي تبرز كشيء جديد عن بُعد ، حيث أن كل شيء آخر هو نفسه الأخبار القديمة ، مما يجعل جاذبية الوسيط للمستثمرين مسألة تثير الفضول ، وذلك حتى تدرك أن 4 ملايين شخص يستخدمون الآن منصتهم ، وهذا بحسب بيانات التقرير التالي Coinbase المرجح قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار اليوم هذا وفي الوقت نفسه ، سجلت منصة تداول العملات الرقمية Coinbase ، التي تتعامل حصريًا مع تداول عملات البيتكوين وغيرها من أصول العملات الرقمية الأخرى ، تقييمًا سوقيا بقيمة 8 مليارات دولار في العام الماضي – وذلك في خضم فترة “شتاء العملات الرقمية – crypto winter ” ، وهذا بحسب التقديرات التالية منصة Coinbase تقترب من الوصول لقيمة سوقية تقدر بـ 8 مليار دولار اليوم. في هذا الخصوص نشر حساب Alistair Mine على موقع تويتر تغريدة نستعرضها معكم فيما يلي: Advertisements لقد تخطت منصة Coinbase عدد أكثر من 30 مليون مستخدم في هذا الشهر ( وذلك بإضافة إلى 5 ملايين مستخدم في آخر 10 أشهر) حقيقة أن أحدث تقييم سوقي لشركة Coinbase تم توقيعه في عام 2018 بعد أن كان إنخفض سعر عملة البيتكوين المتداول ، وهذا يشير إلى أن تقييم منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة قد يصل الآن إلى أكثر من 8 مليارات دولار. هذا ويظل تحسن الأسعار والشعور في أسواق العملات الرقمية إضافةً واضحةً للقيمة السوقية التقديرية لشركة Coinbase ، وذلك على الرغم من أنه ليس من الواضح كم تؤثر هذه الأرقام على منصة Robinhood. قد لا تكون منصة Robinhood مختلفة كما تدعي

نستعرض معكم الفيديو التالي تحت عنوان:

إليكم السبب في فشل محاولة منصة Robinhood في بدء تشغيل كلا من حسابات التحقق Checking Account و وحسابات التوفير Saving Accounts:

حيث انضم السيد دان ديفرانشيسكو ، كبير مراسلي الشؤون المالية في صحيفة Business Insider و السيدة Kate Rooney من شبكة CNBC إلى حلقة برنامج “The Exchange” لمناقشة سبب فشل بدء منصة Robinhood في تشغيل حسابات التحقق و وحسابات التوفير.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تتوقع إن تتجه عملة البيتكوين لحركة تصحيحية في الأيام القادمة أم تعاود طريق الصعود؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام