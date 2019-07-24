تعرف على مشروع (TomoChain) و عملة (TOMO) الرقمية

في هذه المقالة سنتعرف على أحد مشاريع البلوكشين وهو مشروع TomoChain الذي يدير العملة المشفرة ذات الاختصار TOMO.

في البداية نتعرف على ماهية المشروع والتعريف به:

ماهو توموشين (تومو) / TomoChain؟

هو مشروع يقوم على توفير منصة تعمل على شبكة البلوكشين لاستضافة التطبيقات اللامركزية ودعم العقود الذكية.

يمكن تشبيه مشروع TomoChain بمشروع الايثيريوم.

وبتعريف آخر فإن منصة توموشين هي منصة سريعة ومستقرة ولديها القابلة للتطوير وغير مركزية وتعتبر أحد الحاضنات المميزة للتطبيقات اللامركزية.

يدعم TomoChain جميع العقود الذكية والبروتوكولات وعمليات النقل الرمزية عبر سلسلته البلوكشين ومن خلال استعمال خاصية Masternode.

يشتهر المشروع باستضافته لإثنين من أهم التطبيقات اللامركزية وهما كل من: Dapp.com و Dapp.review اللذان يعدان أحد أكبر متاجر التطبيقات ومواقع الترتيب للتطبيقات اللامركزية .

طريقة عمل مشروع TomoChain ونظام تشغيله:

بعد أن تعرفنا على المشروع نعرج على طريقة عمله ومايطمح له من اعتماد كلي على البلوكشين وتكييف شبكة البلوكشين لاستضافة مختلف التطبيقات اللامركزية.

لعملة TOMO محفظة خاصة بها يمكن استخدامها من طرف المستخدمين توفر واجهة استخدام سهلة وامكانية ارسال واستقبال الرموز والرسائل المختلفة كما تدعم تطبيقات الطرف الثالث.

يستخدم TomoChain المصادقة المزدوجة ويسعى لحل مشاكل التعدين التي تواجه المعدنون من خلال خفض تكاليف العملية واحتمال حصول هارد فورك مستقبلا لحل هاته المشكلة.

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يمكن أن يستفيد حاملي عملات TOMO من مكافآت عند الاحتفاظ بالعملة لمدة من الزمن وإن كانت الرموز أكثر من 50 ألف وحدة فيمكن أن يصبح مالكها رمزا رئيسيا في الشبكة ويشارك في عمليات التصويت.

مثلما أسلفنا الذكر يستخدم TomoChain آلية توافق اثبات الصلاحية PoA وبذلك دعم كلي للعقود الذكية الخاصة بالايثيريوم.

توفر شبكة توموشين أيضا تحويل سريع للمعاملات وبمصاريف ورسوم شبه منعدمة في الفيديو الموضح أدناه مقارنة بين أداء شبكة توموشين والبيتكوين والايثيريوم:

معلومات اضافية حول عملة TOMO:

تسمية العملة: TomoCoin تختصر بـ TOMO.

تحتل العملة المرتبة 136 على سلم ترتيب موقع coinmarketcap .

. القيمة السوقية الاجمالية للعملة: 31 مليون دولار.

قيمة التداول في 24 ساعة الأخيرة: 764 ألف دولار.

الحجم الاجمالي المتوفر: 100 مليون وحدة TOMO.

ما هو متوفر للتداول: 62 مليون وحدة.

العائد الاستثماري في العملة: -18.07%.

أعلى قيمة وصلتها العملة: 2.30 دولار – أبريل 2018.

أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.14 دولار – ديسمبر 2018.

تتوفر العملة للتداول في منصة بينانس اللامركزية، ومنصة Hotbit … نظير كل من عملة البيتكوين والايثيريوم.

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