دولة مالطا تحذر من مشروع احتيالي جديد يستهدف مستثمري الخليج والشرق الأوسط

المشاريع الاحتيالية في العملات الرقمية المشفرة كثيرة ومتنوعة وتطور يوم بعد يوم لتصبح أكثر اقناعا بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا والنصب عليهم وأخذ أموالهم.
في موقع الخليج 365 وفي مجموعة النقاشات الرئيسية على التلجرام نعمل على التحذير من الانصياع وراء هؤلاء المحتالين من خلال مواضيع متنوعة تعالج قضايا الاحتيال.
بالاضافة إلى تقديم معلومات واستشارات حولها من طرف مدراء أو أعضاء مجموعة النقاشات الذين لا يبخلون بتقديم يد المساعدة.
أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA يوم أمس بيان توضح فيه بأن هناك أحد المشاريع والشركات العاملة عن طريق الانترنت والتي تزعم أنها مسجلة لديها.
في حين أن الشركة المسماة Emirates Coin Tech ليس لديها أي تسجيل أو تصريح من هيئة الخدمات المالية في مالطا.
وبحسب ذات البيان فإن Emirates Coin Tech تأسست سنة 2013
وتدعي أنها شركة استثمارية سريعة النمو تعمل بالوساطة وتعمل على تغيير الطريقة التي يستثمر بها الناس.
ويذكر البيان أيضا أن هذا الكيان يركز على تداول واستخراج العملات المشفرة بعقود المستثمرين وتقدم ضمان تحقيق عوائد استثمارية عالية وسط المخاطر.
وتشير المعلومات التي قدمتها هيئة MFSA أن هذه الشركة مشبوهة ولديها مخطط مشكوك فيه يحتوي على مخاطر عالية في خسارة المال.
وتضيف الهيئة مشددة على الجمهور بالامتناع من التعامل معها وممارسة أي نشاط مالي.
الشركة Emirates Coin Tech شركة احتيالية تستهدف مستثمري منطقة الخليج والشرق الأوسط
وتظهر نفسها على أنها شركة اماراتية تقدم استثمارات في العملات المشفرة بعوائد ربحية مضمونة.
للإطلاع على قائمة الشركات والمؤسسات المالية المرخصة من هيئة MFSA يمكن ذلك من خلال الموقع الرسمي للهئية.
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