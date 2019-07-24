أسعار العملات الرقمية اليوم الإربعاء 24-7-2019

تواصل العملات الرقمية البديلة Altcoin اليوم والعملة الرقمية الأولى بيتكوين موجة الهبوط التي بدأتها يوم الأمس مسجلة خسائر من كبيرة إلى متوسطة .

كسرت بيتكوين المستوى النفسي المهم 10,000 دولار ، والذي بدوره دفع بالسعر نحو الأسفل ، ودفع العملات الرقمية الأخرى للتعرض لخسائر بعد أن كانت تحقق مكاسب جيدة .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 9,743 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 3.39 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

أنخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 3.23 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 206 دولار أمريكي .

عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.307 منخفضة بنسبة 2.18 في المئة.

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 89 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 2.48 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 28 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 5.84 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 5.98 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 287 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.09 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 1.33% حتى اللحظة .

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عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.023 دولار أمريكي منخفضة بنسبة 8.69 % .

عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 2.08 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.055 دولار أمريكي .

عملة Steller : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة 3.56 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.082 دولار .

عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 2.36 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 108 دولار أمريكي .

من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة ARK ، مرتفعة بنسبة بلغت 31.66 % مقابل البيتكوين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

إنخفض إجمالي سوق العملات الرقمية منذ الأمس من 289 مليار دولار الى 265 مليار دولار وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وجاء انخفاض سوق العملات الرقمية عقب كسر عملة البيتكوين مستوى 10,000 دولار ولاتزال عملة البيتكوين مهيمنة على أسواق العملات الرقمية ، لتصل إلى 65 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .

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