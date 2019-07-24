شراء البيتكوين ببطاقة الفيزا: أفضل 4 منصات تداولية في سنة 2019

هناك العديد من المهتمين بالعملات الرقمية المشفرة في عالمنا العربي يبحثون عن طريقة لـ شراء البيتكوين ببطاقة الفيزا أو الماستر كارد.

فمما جرت عليه العادة أن البطاقات الائتمانية توفر امكانية شراء تقريبا كل ما يتم عرضه من منتجات وخدمات على الانترنت.

وبزيادة انتشار البيتكوين والعملات المشفرة ووصول البيتكوين في كل مرة إلى مستويات جديدة تجعل العديد من المهتمين يود الظفر والاستفادة منه.

توفر بعض المنصات التداولية وغيرها امكانية شراء البيتكوين باستخدام البطاقة الائتمانية لكنها تختلف في طريقة فعلها ذلك وفي المصاريف والتكاليف.

حيث يتم اقتصاص رسوم العملية من طرف البطاقة ومن طرف المنصة التي تشتري منها ما يعني رسوم صرف عالية.

في هذا الموضوع سنتطرق لأفضل أربع منصات توفر شراء البيتكوين ببطاقة الفيزا في سنة 2019.

1- منصة بينانس

توفر منصة بينانس التي تعد واحدة من أكبر المنصات التداولية من حيث حجم ما يتم تداوله عليها من عملات مشفرة طريقة لـ شراء البيتكوين ببطاقة ائتمان وذلك عن طريق الاتفاق مع شركة Simplex.

بالنسبة لخاصية شراء البيتكوين ببطاقة فيزا أو ماستر كارد على منصة بينانس فهي عملية سهلة وبسيطة بفضل الواجهة الرسومية الواضحة.

بمصاريف ورسوم الشراء تقدر بنسبة 3.5% اما بالنسبة لعيوب خدمة شراء البيتكويون على بينانس فهي عملية الفحص البطيء والاستجابة الثقيلة نوعا ما.

رابط التسجيل في منصة بينانس

2- منصة كوين بايس Coinbase

تعتبر منصة كوين بايس أحد المنصات التداولية المعروفة على المستوى العالمي لديها أكثر من 20 مليون مستخدم عبر العالم.

تتقاضى منصة كوين بايس ما نسبته 3.99% على جميع عمليات شراء العملات المشفرة بالبطاقة الائتمانية.

حيث تقوم المنصة باقتطاع ما نسبته 1.49% للشراء القياسي بينما باستخدام البطاقة الائتمانية تقتص ما نسبته 3.99%

واجهة الموقع والصفحة الخاصة بعملية الشراء التي توفرها منصة كوين بايس سهلة وبسيطة، أما بالنسبة لما يعاب عليها فهو ضعف الدعم الفني وعدم دعم البطاقات الائتمانية الجديدة وكذا عدم توفر خاصية الشراء بالبطاقة الائتمانية في عدة دول من بينها أغلب الدول العربية.

رابط التسجيل في منصة كوين بايس

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3- منصة CEX.IO

تم انشاء منصة CEX.IO سنة 2013، تختص المنصة في تداول العملات الرقمية المشفرة وتوفر خدماتها لأكثر من 2 مليون مستخدم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية.

تعتبر منصة CEX.IO أيضا أحد الخيارات الشائعة في توفير خدمات بيع و شراء البيتكوين باستخدام البطاقات الائتمتانية أو التحويل البنكي.

بالنسبة لمصاريف تقديم خدمة الشراء والبيع عن طريق البطاقات الائتمانية فتقوم المنصة باقتصاص رسوم على الطرفين (البائع والشاري) مع زيادة على مقدم الطلب، السلبية التي في منصة CEX.IO هي العمولة المرتفعة بعض الشيء مقارنة مع المنافسين.

رابط التسجيل في منصة CEX.IO

4- منصة Bitpanda

Bitpanda هي شركة نمساوية تأسست سنة 2014.

توفر Bitpanda خيار شراء البيتكوين ومجموعة متنوعة من العملات الرقمية المشفرة المختلفة عن طريق استخدام بطاقة الائتمان كما توفر وتدعم عدة خدمات بنكية مثل التحويلات البنكية عن طريق النتلر، سكريل.

تعتبر من أشهر المنصات استخداما في أوروبا وفي شراء عملة البيتكوين عن طريق البطاقات الائتمانية.

تعتبر رسوم المنصة منخفضة بعض الشيء في شراء العملات المشفرة عن طريق البطاقات الائتمانية ومرتفعة في استخدام خدمات معينة مثل الشراء عن طريق السكريل، بالنسبة للنقطة السلبية الخاصة بالمنصة فهي توفرها بشكل حصري لمواطني الاتحاد الاوروبي فقط.

رابط التسجيل في منصة Bitpanda

في الأخير يمكن القول أن توفر شراء البيتكوين باستخدام البطاقات الائتمانية يشهد تطورا يوما بعد يوم.

وعلى الصعيد العربي هناك خيار لشراء العملات الرقمية المشفرة باستخدام التحويلات البنكية المختلفة في جميع الدول العربية و نتحدث هنا عن مجموعة الخليج 365 للبيع والشراء.

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