شركة يابانية للتجارة العامة تدعم منصة بلوكتشين للرياح والطاقة الشمسية

تام شمس - الأربعاء 24 يوليو 2019 03:50 صباحاً - تقوم شركة ماروبيني كورب، وهي شركة يابانية كبرى، أو شركة تجارية عامة، بدعم منصة تداول طاقة قائمة على أساس بلوكتشين.

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز يوم ٢٣ يوليو، أصدرت ماروبيني قرضًا لمشروع "وي باور" القائم على بلوكتشين في ليتوانيا. ووفقًا لرويترز، لم يتم تحديد حجم حصة ماروبيني في وي باور بعد تحويل القرض.

حيث يقال إن وي باور قد طورت منصة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسهولة أكبر بشراء الطاقة على وجه التحديد من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال اتفاقيات موحدة لشراء الطاقة الرقمية.

وتهدف المنصة إلى إطلاق عشرات المليارات من الدولارات في مجال توليد الطاقة لمشاريع أصغر في سوق الكهرباء الأسترالي والتي، وفقًا لرويترز، تنفد من مستهلكي الطاقة الرئيسيين الذين سيشترون كميات كبيرة على مدار فترات زمنية طويلة.

Advertisements

ويزعم أن المنصة المستندة إلى بلوكتشين تسمح بأوقات تفاوض أسرع للعقود وتوفر مزيدًا من المرونة. وقد أخبر نيكولاج مارتينويك، الرئيس التنفيذي لشركة وي باور، لرويترز أن "النقطة الوحيدة في المناقشة، عبر المنصة، هي السعر. وهذا يتطلب الكثير من التعقيد ".

في فبراير ٢٠١٨، جمعت وي باور ٤٠ مليون دولار في يوم واحد من خلال طرحها الأولي للعملة الرقمية. في إعلان، قالت الشركة إن برنامجها يسمح لمنتجي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بجمع رأس المال للمشاريع عن طريق بيع الطاقة من المشاريع المستقبلية في شكل توكنات.

وقد سبق أن استثمرت ماروبيني في مشاريع الطاقة القائمة على بلوكتشين. وفي فبراير ٢٠١٩، دخلت الشركة في شراكة مع شركة ناشئة في قطاع بلوكتشين في نيويورك لاستخدام التكنولوجيا في أعمالها في مجال الطاقة.