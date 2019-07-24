ألمانيا: اعتماد سندات عقارية بقيمة 280 مليون دولار قائمة على شبكة الايثيريوم

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وافقت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا على إطلاق سندات عقارية بقيمة 250 مليون يورو (حوالي 280 مليون دولار) قائمة على شبكة الايثيريوم.
وتم تقديم الطلب من قبل مجموعة Fundament لإطلاق سندات عقارية تعتمد على بلوكشين الايثيريوم ومدعومة بمجموعة من العقارات في جميع أنحاء ألمانيا.
وستكون عملية البيع متاحة لجميع الأفراد و أشارت الشركة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاستثمار في السندات العقارية.
على سبيل المثال, بإمكان شخص ما في دولة الأردن الاستثمار بشكل غير مباشر في العقارات التجارية الألمانية بمبلغ 100 يورو عبر هذه الرموز الرقمية.
وتدعي مجموعة Fundament بأنها ستطلق أول ورقة مالية استثمارية مدعومة بالعقارات و كل رمز رقمي يقدم لحاملها نسبة من هذه العقارات.
وسيصبح بالإمكان تداول الرمز الرقمي مما يسهل على الأفراد ببيع استثماراتهم العقارية في أي وقت يريدونه عبر منصات تداول.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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