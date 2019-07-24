الهيئة التنظيمية في نيويورك تعيّن شعبة جديدة لترخيص أعمال العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 24 يوليو 2019 02:44 صباحاً - أنشأت دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، وهي الجهة التنظيمية للولاية، إدارة جديدة ستكون مسؤولة عن ترخيص وتنظيم الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة.

ففي بيان صدر يوم ٢٣ يوليو، أعلنت دائرة الخدمات المالية في نيويورك عن تشكيل قسم الأبحاث والابتكار الذي "سيضم قسم الإدارة المسؤول عن ترخيص العملات الافتراضية والإشراف عليها، وسيقيم الجهود الجديدة لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة الاستبعاد المالي".

وتتطلب دائرة الخدمات المالية في نيويورك أن تتلقى الشركات المعنية بإصدار وتداول الأصول الرقمية نوعًا خاصًا من التسجيل يسمى بيتلايسنس. وتهدف العملية إلى التأكد من أن الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة تلتزم بمعايير معينة فيما يتعلق بالإفصاح وحماية بيانات المستهلك، ولكن ينظر إليها البعض في مجال العملات المشفرة على أنها مقيدة للصناعة.

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وبالإضافة إلى الإعلان عن قسم الأبحاث والابتكار الجديد، يشير بيان اليوم إلى عدد من التعيينات في القسم. حيث سيرأس القسم الجديد ماثيو هومر، الذي كان سابقًا للعمل مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك هو رئيس السياسة والأبحاث في شركة تقنية متطورة تسمى Quovo. ويتمتع هومر أيضًا بخبرة في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسيعمل نائبان للمشرفين، وهما ماثيو سيغل وأوليفيا بومغاردنر، تحت إشراف هومر. وكان سيغل محاميًا في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، وقبل ذلك كان يعمل مع مساعد المدعي العام في مكتب مكافحة الاحتكار التابع لمكتب النائب العام لولاية نيويورك.

بينما تشغل بومغاردنر حاليًا منصب مدير الأبحاث في دائرة الخدمات المالية في نيويورك وقادت سابقًا المبادرات والمشاريع المتعلقة بالأمن السيبراني والاندماج المالي والعملات الرقمية. كذلك سيكون أندرو لوكاس، الذي كان سابقًا كبير المحامين في قسم القانون في مدينة نيويورك، مستشارًا لقسم الأبحاث والابتكار.