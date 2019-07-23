تعرف على مشروع (WINK) و تفاصيل اكتتاب منصة بينانس القادم

سبق وأشرنا لجملة التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها منصة بينانس:

منصة بينانس تطلق 4 تحديثات جديدة في ظرف 6 ساعات

والتي من بينها إعلان اكتتاب جديد على منصة بينانس الخاصة بالاكتتابات.

تعريف المشروع الجديد المدرج على منصة بينانس:

المشروع الجديد المدرج على منصة بينانس للاكتتابات هو مشروع يحمل تسمية Wink وعملته المشفرة تحمل التسمية المختصرة WIN.

بالنسبة لماهية المشروع فهو عبارة عن منصة ألعاب قائمة على تقنية البلوكشين وتقدم للمستخدمين جملة من الألعاب المختلطة.

ووفقا للموقع الرسمي والورقة البيضاء للمشروع فإن الألعاب التي توفرها المنصة يحتوي جزء كبير منها على أنشطة المقامرة وخاصة أن المشروع كان تحت مسمى TronBET المعروف عنه دعمه لأنشطة القمار والذي يعد أحد الألعاب الرائدة على شبكة ترون.

وعليه سيتم ربط حالة استخدام الرمز المميز WIN بأنشطة المقامرة بشكل أو بآخر.

الرمز WIN سيكون بعيد عن أيدي المشترين الأمريكان وبعض المناطق الجغرافية الأخرى التي لديها نصوص قانونية ضد اكتتابات IEO.

ومن المتوقع أن يحمل مشروع WINK أيضا نظام المكافآت ويمنح الرمز المميز WIN للمستخدمين المكافئين.

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بالنسبة لعملة WIN فستكون متوفرة على شبكة ترون عكس العروض الاكتتابية السابقة التي كانت تعمل على شبكة بينانس أو الايثيريوم.

معلومات اضافية حول اكتتاب WIN على منصة بينانس:

سيخضع الاكتتاب الجديد وفقا لما جرت عليه العادة والنظام في منصة بينانس للاكتتابات من خلال مبدأ القرعة والياناصيب.

حيث سيحدد المشاركون والمكتتبون للظفر بتذاكر فائزة للتمكن من الفوز بـشراء 5% مما هو معروض من العملة والهادفة لتحصيل وجمع مبلغ 6 مليون دولار.

بداية الاكتتاب تبدأ من يوم غد 24 يوليو 2019 وذلك بتجميع عملات BNB في الرصيد.

موعد الكشف عن التذاكر الفائزة يوم 31 يوليو 2019.

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