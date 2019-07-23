فلسطين تنوي استخدام العملات الرقمية لاستبدال عملة “الشيكل” الاسرائيلي

ظهرت بعض الأنباء الجديدة حول الحكومة الفلسطينية وعزمها على استخدام العملات المشفرة مكان عملة “الشيكل” الاسرائيلي.

لتؤكد أحد وسائل الاعلام المحلية الانجليزية بأن رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد شتية” قد أكد الخبر وذلك خلال حفل افتتاح المركز الفلسطيني للاستجابة لحالات الطوارئ بالكمبيوتر (PCCER) حيث أعرب عن اعتقاده بأن حكومته ستستخدم كل الوسائل المتاحة للمساهمة في حرية الشعب الفلسطيني واقتصاده.

حيث تولى “شتية” بشكل شخصي أجندة تحويل الاقتصاد الفلسطيني والعمل على الاستقلالية من عملة الشيكل الاسرائيلية.

ويتم في الوقت الحالي تداول ما مقدراه 25 مليار شيكل بشكل سنوي (ما يعادل 7 مليار دولار) داخل الأراضي الفلسطينية.

ويتم استخدام عملة الشيكل من طرف الفلسطينيين منذ أبريل 1994 أين تم التوقيع على بروتوكول باريس الذي ينص على منح سلطة النقد الفلسطينية الوضع القانوني للبنك والذي يلزمها باستخدام الشيكل الإسرائيلي في جميع المعاملات الرسمية.

فهل ستستطيع دولة فلسطين التنصل ورفض الشيكل الاسرائيلي؟

يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن عملة الشيكل متأصلة في النظام الاقتصادي الفلسطيني

ولايمكن حذف التعاملات بها بين ليلة وضحاها وممكن فقط أن يتم ذلك تدريجيا.

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حيث يتحصل أكثر من 170 ألف فلسطيني على راتبه الشهري بعملة الشيكل الاسرائيلي.

ما يعني 80% من حجم المعاملات تتم بالشيكل الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.

وبالنسبة لإنشاء عملة رقمية مشفرة من طرف الحكومة الفلسطينية فالمسألة أعمق من مجرد استخدامها حيث هناك العديد من التبعات الاقتصادية أبرزها امكانية حصار وقتل المشروع في مهده من طرف اسرائيل.

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