تقرير: صدور أمر “منع سفر” لـ مؤسس شبكة الترون بتهمة غسيل الأموال

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أشار موقع Caixin الصيني بأن حكومة الصين أصدرت أمر “منع سفر” لـ مؤسس شبكة الترون, جاستن صن, مما أدى إلى تأجيل غداءه المنتظر مع الملياردير وارن بافيت.
وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى جاستن صن من قبل لجنة حكومية معنية بمراقبة سلامة الإنترنت لتورطه في عمليات غسيل أموال و جمع الأموال بصورة غير مشروعة ونشر المواد الإباحية والقمار. وقامت اللجنة بتقديم اقتراح أن يتم اعتقال جاستن صن.
وذكر موقع The Block إلى أن جاستن صن متواجد حالياً في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. ومع ذلك, فإن الأمر يعني أنه في حال عودته إلى الصين قد لا يتمكن من مغادرتها مرة أخرى.
و أضافت الصحيفة إلى أن جاستن صن ربما قرر تأجيل غداءه المنتظر مع الملياردير وارن بافيت حتى لا يتم تسليط الأضواء عليه خلال هذه الفترة.
يجدر بالإشارة إلى أن الغداء المنتظر تم تحديده في يوم 25 يوليو في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. ولكن قام جاستن صن اليوم بنشر منشور على منصة “ويبو” الصينية تشير إلى أن سيقوم بإلغاء الغداء بسبب أعراض صحية.
وأعلن جاستن صن في وقت سابق أنه فاز بالمزاد لتناول وجبة غداء مع عملاق الاستثمار, وارن بافيت, وصاحبه الكثير من الضجة بعد أن أعلن أن المزاد كلفه 4.57 مليون دولار.
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