مقاطعة يوتا تصبح الولاية القضائية الأمريكية الثالثة لإطلاق التصويت عبر بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 23 يوليو 2019 08:44 مساءً - أصبحت مقاطعة يوتا الولاية القضائية الثالثة في الولايات المتحدة التي تقدم التصويت عبر الجوال على أساس بلوكتشين في الانتخابات البلدية الأولية.

مقاطعة يوتا تتبع ولاية فرجينيا الغربية وكولورادو

ستقوم مقاطعة يوتا، وهي إحدى المقاطعات الـ ٢٩ بولاية يوتا الأمريكية، بتمكين الناخبين المؤهلين من المشاركة في الانتخابات التمهيدية البلدية القادمة من خلال تطبيق خاص على هواتفهم الذكية، وفقًا لبيان صحفي رسمي بتاريخ ٢٣ يوليو.

وعلى هذا النحو، أصبحت ولاية يوتا هي الولاية الثالثة التي تسمح بالتصويت الإلكتروني الذي يعمل بنظام بلوكتشين في البلاد بعد ولاية فرجينيا الغربية وكولورادو.

ويستمر البرنامج التجريبي الجديد للتصويت الذي يعمل بنظام بلوكتشين حتى يوم الانتخابات، ١٣ أغسطس

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وتم إجراء الإصدار التجريبي الجديد للتصويت الإلكتروني بالتعاون بين شعبة انتخابات مقاطعة يوتا، ومنصة الانتخابات المتنقلة فوتز، وتوسك للأعمال الخيرية، والمركز الوطني للأمن السيبراني.

ووفقًا للإعلان، سيبدأ التصويت يوم ٢٨ يونيو ويستمر حتى يوم الانتخابات، ١٣ أغسطس. ويشمل الناخبون التجريبيون جيشًا في الخدمة الفعلية ومُعاليهم المؤهلين والناخبين الأجانب.

وفي مارس ٢٠١٩، تم الإبلاغ عن أن دنفر، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية كولورادو الأمريكية، أصبحت ثاني ولاية قضائية تجريبية لمنصة تصويت عبر الهاتف الجوال تعمل بنظام بلوكتشين في انتخاباتها البلدية القادمة. وجاء الإعلان بعد عام تقريبًا من أول مبادرة من هذا النوع في الولايات المتحدة - إطلاق حل التصويت عبر الهاتف المحمول في الانتخابات التمهيدية في فرجينيا الغربية ثم انتخابات التجديد النصفي في مارس ٢٠١٨.

وفي الآونة الأخيرة، قادت شركة ميديتشي فنتشرز التابعة لشركة أوفرستوك، جولة تمويل بقيمة ٧ ملايين دولار في منصة فوتز.