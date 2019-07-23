هل أصبح حظر العملات الرقمية بشكل كامل في الهند وشيكا ؟

أنهت لجنة هندية مشتركة بين الوزارات أنشأت لدراسة العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين تقريرًا يوصي بإنشاء كل من الروبية الإلكترونية وحظر العملات الرقمية.

يقضي التقرير المكون من 200 صفحة تقريبًا آلاف الكلمات التي تثني على الاستخدامات المحتملة لتكنولوجيا البلوكتشين ، خاصة في مجالات مثل إدارة الأراضي.

و يخلص في النهاية إلى أنه بينما ينبغي السماح للبنوك والمؤسسات المالية بإستخدام البلوكتشين فإنه من جهة أخرى يجب منع المواطنين من الإمساك بالعملات الرقمية أو التعامل بها حيث أنه يشتمل على جزء من مشروع قانون يجعل الإحتفاظ بالعملات الرقمية أو شرائها أو بيعها جريمة.

و يوفر التشريع المقترح مساحة للبحث الرقمي ، لكنه يحظر معظم الأنشطة العادية ، بما في ذلك التعدين والاحتفاظ بالعملات الرقمية.



في نفس التشريع ، سينشئ المؤلفون نظام “الروبية الالكترونية” التي ستكون الغطاء القانوني الوحيد للمجال الرقمي في الهند.

و يشتبه الهنود في أن الحكومة تسير في هذا الإتجاه لأن البنك المركزي في البلاد منع جميع شركائه من تقديم الخدمات للشركات الرقمية.

و سبق للمشرعين طرح فكرة الحكم بالسجن لمدة طويلة على من يتبنون البيتكوين و كانت السلطات الهندية من بين الدول الأكثر نشاطًا في ملاحقة قضايا جرائم الإحتيال و التحيل حيث لعبت دورًا مهمًا في كشف عملية إحتيال Bitconnect وأعلنت اليوم عن تقدم كبير في تلك القضية.

بقيت اللجنة التي أنشئت في عام 2017 عندما كان من المستحيل تجاهل Bitcoin لمدة عامين لتحديد كيفية تعامل العالم مع العملة الرقمية.

و كانت إحدى الاستنتاجات الأولية والأعلى في التقرير هي :

“من الضروري أن نلاحظ أنه حتى الآن لم تعامل أي دولة في جميع أنحاء العالم العملات الرقمية على أنها مناقصة قانونية”.

و مع ذلك فإن العديد من البلدان قد غيرت وجهات نظرها في السنوات الماضية ففي العديد من الأماكن لا يعتبر إستخدام العملات الرقمية مختلفا عن إستخدام الأموال العادية حتى أنه هناك بعض الأماكن ، مثل ولاية أوهايو الأمريكية حيث يمكنك إجراء مدفوعات ضريبية بإستخدام العملات الرقمية.

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إن “حظر العملات الرقمية وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي في الهند لعام 2019” من شأنه أن يجعل من أي نشاط يتعلق بالعملات الرقمية جريمة و إذا تمت إدانته فإن الجاني سيواجه عقوبة لا تقل عن سنة واحدة بالسجن و التي قد تصل إلى عشر سنوات.

تشمل العقوبات أيضًا غرامات قد تصل إلى “ثلاثة أضعاف” المبلغ الذي كسبه الشخص. لذا ، إذا كنت قد ربحت مليون دولار على هيئة عملات رقمية ، فقد تأتي الحكومة الهندية و تفرض عليك غرامة بـ 3 ملايين دولار ، وهكذا دواليك.

كان لكل سلطة مالية رئيسية في الهند ، بما في ذلك بنك الهند الاحتياطي ومجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند ، مدخلات في التقرير.

فإذا تم تنفيذ ذلك ، فإن توصيات القانون ستجعل الهند أول دولة كبرى تمنع مواطنيها تمامًا من إستخدام وإمتلاك العملات الرقمية.

إن هذه اللجنة ليست أول مجموعة عمل سياسي تقترح حظراً شاملاً ، لكنها ربما تكون أكثر هذه المجموعات نفوذاً حتى الآن.

و يأتي هذا الإقتراح في الوقت الذي تحسب فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم التهديدات المحتملة لـ Libra التابعة للفايسبوك وللنظام المالي البديل المحتمل.

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المصدر :

www.ccn.com

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