إيران تعترف بـ صناعة الكريبتو و صناعة تعدين البيتكوين و العملات الرقمية

بعد أخذ ورد طويلين حول صناعة العملات الرقمية المشفرة في ايران.

تم أخيرا الخروج بقرار رسمي من طرف أحد الجهات الحكومية الايرانية.

وفقا لغرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة التابعة للحكومة الايرانية فقد تم الموافقة على عملية تعدين العملات المشفرة كنشاط قانوني، لكن الحكومة لم تطرح بعد بنود تنظيمه ووضعه ضمن هيكلة قانونية.

صرح السيد “عبد الناصر همتي” محافظ البنك المركزي الايراني ببيان جديد مفاده:

“أقرت اللجنة الاقتصادية للحكومة آلية لإزالة الألغام من العملات الرقمية وسيتم طرحها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم”.

وكانت الحكومة الايرانية متذبذبة في قرار الموافقة على عملية تعدين العملات المشفرة من عدمه حيث أظهرت في وقت سابق اغلاقها لعدة مراكز تعدين:

إيران تصادر 1,000 آلة مخصصة لـ تعدين البيتكوين

كما ظهرت العديد من الأخبار حول أن الحكومة غير مهتمة بدعم جهود تعدين العملات المشفرة.

Advertisements

بالرغم من كل ذلك إلا أن عمليات التعدين في ايران تشهد تزايدا مستمرا نظرا لتسعيرة الكهرباء الرخيصة في المنطقة.

لتضع الحكومة الايرانية نهاية للتذبذب وعدم الوضوح تجاه صناعة العملات المشفرة بإعلان موقف ايجابي اتجاه عملية التعدين.

إلا أن استخدام العملات المشفرة في الدفوعات المحلية مازال قيد الدراسة.

حيث أوصى البنك المركزي بحظر استخدام العملات المشفرة في الدفوعات المالية المحلية، والتي أثارت أصحاب مصالح الصناعة وجعلتهم يثورون ضد هذا القرار.

اقرأ أيضا:

الصين تقبض على 22 شخص في حملة على تعدين البيتكوين الغير مشروع

مسؤول ايراني: الكونجرس الامريكي يعمل على حظر التعدين في إيران

الأن… تعدين البيتكوين أصبح أصعب من أي وقت مضى