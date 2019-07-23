منصة بينانس تطلق 4 تحديثات جديدة في ظرف 6 ساعات

منصة بينانس التداولية أطلقت مجموعة من التحديثات في ظرف قصير.

التحديثات الجديدة تخص كل من منصة بينانس اللامركزية، لوحة إطلاق الاكتتابات، والموقع الرئيسي للمنصة.

الترقية جاءت بعد عملية الانقسام التي حصلت في بلوكشين بينانس والتي سبق وأشرنا لها في الموضوع:

بعد عملية الانقسام “الهارد فورك” … تعرف على الخصائص الجديدة لـ بلوكشين بينانس

والتي حملت معها جملة كبيرة من التغيرات في عمل الشبكة وتم اضافة عدد كبير من التحسينات واصلاح الأخطاء.

من بين التحديثات الجديدة المضافة لمنصة بينانس اضافة عملة Dusk لمنصة بينانس الرئيسية والمنصة اللامركزية والتي توفرت للتداول يوم أمس نظير عدة عملات مختلفة:

DUSK / BNB ، DUSK / BTC ، DUSK / USDT ، DUSK / USDC و DUSK / PAX.

عملة Dusk تمثل مشروع يهدف لتحقيق واضافة الخصوصية للأنترنت مع تحقيق معاملات فورية ذات انتاجية عالية.

تم اضافة أيضا العملة الثابتة المقدمة من طرف شركة بينانس والمتمثلة في عملة binc المدعومة بالجنيه الاسترليني بشكل حصري على منصة Binance Jersey، كما تم أيضا اضافة زوج التداول BGBP / USDC على المنصة ابتداء من اليوم.

تم إطلاق اكتتاب جديد أيضا على منصة بينانس لونشباد والخاص بعملة WINK التي كانت تسمى سابقا Tronbet.

Advertisements

بالنسبة للمشروع الجديد الموجه للاكتتاب فهو عبارة عن منصة ألعاب توفر امكانية المشاركة عبر عدة أنظمة ايكولوجية متعددة الأشكال، حيث صمم المشروع ليقدم بيئة تجارب ألعاب عالية الجودة وتمكن من انشاء تطبيقات لامركزية.

بالنسبة للمعلومات العامة حول الاكتتاب الجديد فهي كما يلي:

سعر العملة عند الاصدار: 0.0001201 دولار أمريكي.

العرض المتداول: 209.734.500.000 وحدة WIN

اجمالي العرض: 999.000.000.000 وحدة WIN

هدف الاكتتاب: جمع 6 مليون دولار.

التحديثات الجديدة والسريعة التي تقوم بها منصة بينانس تزيد من الهوة بينها وبين أقرب منافسيها.

اقرأ أيضا:

قراصنة يحولون البيتكوين المسروق من منصة بينانس لعملات نقدية

منصة بينانس ستوزع 9.5 مليون ستيلر من عملية التجميع

الآن بإمكانك استخدام منصة بينانس اللامركزية عبر إضافة في متصفح كروم