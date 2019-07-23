هيئة الأوراق المالية في أونتاريو تتوصل إلى تسوية مع كوين لانش، في انتظار الموافقة

تام شمس - الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:49 صباحاً - توصلت لجنة أونتاريو للأوراق المالية (OSC) إلى اتفاق تسوية مع شركة العملات المشفرة "كوين لانش كورب" اعتبارًا من ٢٢ يوليو.

وحسبما ذكر إعلان أصدرته اللجنة، ستكون هناك جلسة استماع للتسوية العامة يوم ٢٤ يوليو لتحديد إذا ما كانت الاتفاقية في صالح الجمهور.

ووفقًا لبيان المزاعم الرسمي للجنة، قدمت كوين لانش عددًا من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة، مع تداول الأوراق المالية بين هؤلاء. وبشكل أكثر تحديدًا، يزعم البيان أن كوين لانش عرضت تسويق عروض التوكنات والترويج لها، بما في ذلك توكنات الأوراق المالية، دون مراعاة متطلبات التسجيل المناسبة مع لجنة أونتاريو للأوراق المالية.

وعلى هذا النحو، فإن الشركة انتهكت قانون الأوراق المالية في أونتاريو. وقد كتبت كاترينا غوستافسون، محامية التقاضي العليا في فرع إنفاذ قانون الأمن الداخلي:

"شاركت كوين لانش في ممارسة التجارة في الأوراق المالية واعتبرت نفسها غير شرعية، دون تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية في أونتاريو وحيث لا يوجد إعفاء من متطلبات التسجيل." Advertisements

ووفقًا للبيان، قدمت كوين لانش الخدمات لمصدري توكنات BCZERO وECOREAL. ووفقًا للجنة، فإن هذه التوكنات مؤهلة كأوراق مالية في شكل عقود استثمار.

كما ورد أن كوين لانش كانت تدير منصة لعقود ERC-٢٠ الذكية، والتي دعمت قدرة المستخدمين على إنشاء وإصدار التوكنات على سلسلة بلوكتشين لإيثريوم.

ووفقا لبيان الادعاءات، قدمت كوين لانش نيتها طلبًا لحل الأمر مع الحكومة الكندية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فإن الوكالة الكندية لتنظيم الأوراق المالية (CSRA) تضمنت إدخالًا لأصول مشفرة في خارطة طريق العمل ٢٠١٩-٢٠٢٢. ويبدو أن الوكالة مهتمة بتحديد متطلبات خدمات حفظ العملات المشفرة، وكذلك كيفية تنظيم جولات التمويل للأوراق المالية المستندة إلى بلوكتشين.