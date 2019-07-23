مؤسسة سيرتيك تطلق شبكة بلوكتشين تركز على الأمان

تام شمس - الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:49 صباحاً - أطلقت شركة بلوكتشين للأمن السيبراني "سيرتيك" منتج بلوكتشين الأصلي الخاص بها "سيرتيك تشين". وقد أعلنت مؤسسة سيرتيك عن إطلاقها الجديد في منشور مدونة رسمي يوم ٢٢ يوليو.

ووفقًا للإعلان، تهدف سيرتيك تشين إلى توفير بنية تحتية لشبكة بلوكتشين آمنة تمامًا.

وسيتم تشغيل العقد الكاملة لشبكة بلوكتشين هذه على سيرتيك أو إس، والتي يقولون إنها عبارة عن "برنامج مراقبة برامج تشغيل متزامنة تم التحقق منها بالكامل" يوفر أمانًا عسكريًا مزعومًا ضد محاولات القرصنة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الإعلان على أن بلوكتشين مدعومة من قبل سيرتيك فيرتشوال ماشين، والتي تستخدم منصة التحقق الرسمية للشركة للتأكد من تنفيذها بشكل صحيح.

يمكن بعد ذلك تطوير العقود الذكية بلغة البرمجة الوظيفية DeepSEA، والتي تضمن الأمان من خلال التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، يقال إن أي عقود ذكية على السلسلة ستحصل على شهادات تشفير تثبت كدليل على الأمن الذي تم التحقق منه ومع ذلك، يمكن تشغيل العقود الذكية بدون مثل هذه الشهادات برسوم إضافية.

Advertisements

ووفقًا لمنشور المدونة، فإن أحد مزاعم سيرتيك هو أن سلاسل بلوكتشين تحتاج إلى أمان كاف من أجل زيادة الحجم. تأمل سيرتيك أن يكون بلوكتشين الخاص بها حلًا طويل الأجل من شأنه أن يتيح اعتمادًا كبيرًا لتكنولوجيا بلوكتشين.

ووفقًا لموقعها على الويب، تقدم سيرتيك حاليًا خدمات الأمن السيبراني التي تركز على بلوكتشين من خلال تدقيق الأمان واختبار الاختراق وتخصيص النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها شراكات مع مؤسسات بلوكتشين الكبرى مثل باينانس، والتي أعلنت عنها سيرتيك في يناير.

وحسبما أفاد كوينتيليغاف سابقًا، قدمت مؤسسة إيثريوم مشروع DeepSEA بتمويل في مارس. كما قام مشروع كوانتم مفتوح المصدر بتزويد DeepSEA بتمويل قدره ٤٠٠٠٠٠ دولار في ديسمبر. وقد ترأس المشروع البروفيسور رونغ هو غو بكولومبيا، وهو أيضًا أحد مؤسسي شركة سيرتيك.