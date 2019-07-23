أوغندا تنشر منصة بلوكتشين الخاصة بميديكونكت لتتبع الأدوية المزيفة

تام شمس - الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:49 صباحاً - دخلت الحكومة الأوغندية في شراكة مع شركة بلوكتشين الناشئة "ميديكونكت" لتتبع العقاقير المزيفة في البلاد، وذلك وفقًا لبيان صحفي مشترك مع كوينتيليغاف يوم ٢٢ يوليو.

وقد منح رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، وزير الصحة جين روث أسيج، ومسؤولون حكوميون آخرون الدعم لمنصة ميديكونكت القائمة على بلوكتشين المصممة للتعامل مع مختلف القضايا في قطاع الأدوية. وعلى وجه التحديد، ذكرت الحكومة أنها ستنشر منصة لتتبع العقاقير المزيفة.

وتتيح المنصة تسجيل الأدوية الموصوفة، وبالتالي تحديد الأدوية المزيفة ومنع توزيعها في سلسلة التوريد الدوائية. ووفقًا للسلطة الوطنية الأوغندية للأدوية، فإن ١٠٪ من الأدوية الموصوفة في البلاد تحتوي على نسخ مزيفة متاحة للجمهور في السوق. حيث قال ديكستر بلاكستوك، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكونكت:

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"يتفهم الرئيس الأوغندي ووزير الصحة والهيئة الوطنية للأدوية جميعها الحاجة إلى العمل بسرعة لمعالجة مشكلة الأدوية المقلدة في البلاد والاعتراف بالفوائد التي يوفرها تتبع الأدوية في إطار سلسلة بلوكتشين الآمنة والقابلة للتوسع التي نطورها. ونحن نعتبر هذا فرصة مهمة لميديكونكت لتشكيل جزء من البنية التحتية الوطنية في أوغندا وحماية مواطنيها من خلال ضمان أن جميع الأدوية المتداولة أصلية وآمنة."

وقد دخل الطرفان في شراكة بعد مؤتمر بلوكتشين إفريقيا لعام ٢٠١٩ في كمبالا بقيادة موسيفيني. حيث يقال إن موسيفيني أيد استخدام تكنولوجيا بلوكتشين في أوغندا خلال خطابه الافتتاحي.

وفي الآونة الأخيرة، انضمت ٤٦ منظمة إلى مؤسسة باينانس الخيرية لتعزيز "توكن الرعاية الوردي" (PCAT) المصمم للمساعدة في تحسين صحة المرأة في البلدان النامية. ومن المقرر أن يتم أول تسليم لتوكن PCAT ومنصات صحية في منتصف يوليو في أوغندا.