بورصة العملات المشفرة السويدية "كويك بيت" تُعلن عن اختراق لبيانات المستخدمين

تام شمس - الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:49 صباحاً - أدت مشكلات بقاعدة البيانات في بورصة العملات الرقمية السويدية "كويك بيت" إلى خرق بيانات المستخدمين الحساسة، وذلك وفقًا لإعلان رسمي نُشر يوم ٢٢ يوليو.

وفي هذا الإعلان، كشفت كويك بيت أن البيانات الشخصية مثل الأسماء والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات البطاقة الخاصة بـ ٢٪ من عملائها قد تم كشفها. حيث قالت كويك بيت إنه لم يتم كشف أو تأثر أي كلمات مرور أو أرقام ضمان اجتماعي أو معلومات حساب أو بطاقة ائتمان كاملة أو عملة مشفرة أو مفاتيح خاصة أو معاملات مالية.

وقد نشرت كويك بيت في البداية شكوكها حول حادث البيانات في ١٩ يوليو، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية تشير إلى عدم تأثر كويك بيت ولا عملاء الشركة. وفي وقتٍ لاحق من ذلك اليوم، كتب المدير الإداري للبورصة يورجين إريكسون أن خبراء الأمن الخارجيين حذروا الشركة من أن بعض البيانات كانت محمية بشكل سيء.

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وفي إعلان اليوم، أوضحت البورصة كيف تم كشف قاعدة البيانات:

"لقد تبنت كويك بيت مؤخرًا نظامًا تابعًا لجهات خارجية لفحص الأمان التكميلي للعملاء. فيما يتعلق بتسليم هذا النظام، تم ذلك على خادم مرئي خارج جدار الحماية لكويك بيت لبضعة أيام، وبالتالي يمكن الوصول إليها من قبل الشخص الذي لديه الأدوات المناسبة."

وتزعم كويك بيت كذلك أن فنييها قد اتخذوا خطوات لضمان حماية جميع الخوادم ومنع احتمال وقوع حوادث مماثلة، مضيفة أنها ستنشر نسخة عامة من تقرير الحادث على موقعها على الإنترنت.