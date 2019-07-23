سيركل تتوسع إلى برمودا لتقديم خدمات جديدة للعملاء خارج الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:38 صباحاً - ستُطلق شركة سيركل للمدفوعات المشفرة الرئيسية فرعًا جديدًا في برمودا من أجل خدمة العملاء غير الأميركيين من منصة التداول بولونيكس الخاصة بها.

ففي تدوينة بتاريخ ٢٢ يوليو، قالت سيركل إنها حصلت على ترخيص كامل لتقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة بموجب قانون الأصول الرقمية في برمودا لعام ٢٠١٨، وهو إطار تنظيمي محلي رئيسي للعملات المشفرة التي تم تقديمها في يوليو ٢٠١٨.

العديد من خدمات سيركل لن تكون متاحة في الولايات المتحدة بسبب القيود التنظيمية

كجزء من التوسع إلى برمودا، تعتزم سيركل تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك منتجات التداول المتقدمة وقوائم أصول العملات المشفرة الجديدة، حسبما ذكرت الشركة في الإعلان. ومع ذلك، فإن الكثير من هذه الخدمات الجديدة لن تكون متاحة في الولايات المتحدة، حسبما أكدت سيركل، مستشهدةً بالقيود التنظيمية في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بخدمة العملاء الأمريكيين وستواصل الدعوة إلى التغييرات التنظيمية لضمان أن "الولايات المتحدة" الاقتصاد لا يتخلف عن الفرص التي خلقتها الأصول الرقمية وابتكار العملات المشفرة."

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في الوقت نفسه، أشادت سيركل بنهج برمودا في العملات المشفرة، مدعيةً أن الشركة شهدت أولًا أن حكومة برمودا مستعدة لتطوير تنظيم جديد والمساهمة في الابتكار التقني في صناعات العملات المشفرة وبلوكتشين.

وأشارت سيركل أيضًا إلى أنهم سيواصلون عملياتهم الحالية في المملكة المتحدة وأيرلندا وهونغ كونغ وكذلك الولايات المتحدة.

وفي وقتٍ سابق من شهر يونيو، أعلنت سيركل عن إغلاق تطبيقها للدفع سيركل باي من أجل تطوير خدمات عملات مشفرة مالية جديدة.