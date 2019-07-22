أشهر 5 اكتتابات لمشاريع احتيالية (ICOs) في عام 2018

خلال ذروة نشاط العروض الأولية ICO ظهرت عدة مشاريع كبيرة وصغيرة تعد جميعها بأن لها مستقبل واعد ومشرق

والبعض منها لم يقدم أي منتجات حقيقية أو حتى نسخة تجريبية من منتجاتهم وخدماتهم

بل مجرد ورقة بيضاء عليها مجموعة من الوعود مع تقديمها اعلاميا بشكل لافت من خلال توظيف نجوم وممثلين وغيرهم من المشاهير.

في هذا الموضوع سنتعرف على أشهر خمسة اكتتابات احتيالية حدثت في سنة 2018ن والبداية بـ:

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1- مشروع Centra:

أُطلق المشروع في ربيع 2018 عندما كان تأثير الطرح الأولي للعملة مازال قويا ليُحصل المشروع ما مقداره 32 مليون دولار.

مشروع Centra قام بتوظيف بعض النجوم والمشاهير أمثال DJ Khaled و Floyd Mayweather وأدرجت عملة Centra في عدة منصات تداولية قوية مثل بينانس، هوبي، وغيرها.

لينتهي المشروع بكونه احتيالي ولا يقدم أي مشروع حقيقي ويتم القبض على مؤسسيه الثلاثة الذين كانو في حالة فرار ويتم بعدها حذف العملة ولتطمس بشكل نهائي.

2- مشروع BlockBroker:

من المفارقات العجيبة أن هذا المشروع أطلق بهدف القضاء على عمليات الاحتيال لكنه في الحقيقة هو المحتال

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