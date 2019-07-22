تداول البيتكوين على منصة BitMEX يتراجع بنسبة 33% بعد فتح التحقيقات من طرف CFTC

مؤخرا فتحت هيئة ولجنة العقود اللآجلة للسلع والخدمات بالولايات المتحدة الأمريكية CFTC تحقيق بشأن منصة BitMEX والتي تبحث بشكل خاص حول كيفية تداول البيتكوين على المنصة وحول شرعية السماح للمواطنين الأمريكان بالتداول على المنصة.

جاء في موقع بلومبرج بأن منصة التداول BitMEX ستخضع للرقابة من طرف المنظمين وسيُركز عليها النظر أكثر من طرف المنظمين وخاصة بعد التعليقات الأخيرة من طرف مجلس الشيوخ الأمريكي الذي ناقش مشروع ليبرا والذي أشرنا إليه في وقت سابق على موقع الخليج 365:

فيسبوك في رسالتها لمجلس الشيوخ الامركي: عملة ليبرا سوف تحترم الخصوصية

حيث ستفتح التحقيقات بشأن شرعية العمليات على المنصة بالاضافة إلى بحث سبب عدم تسجيل المنصة لدى الهيئة التنظيمية CFTC.

حيث أعرب السيد “ستيفن منوشين” مدير الخزينة بهيئة CFTC عن قلقه حول امكانية استعمال العملات المشفرة على المنصة لغسيل الأموال.

يبدو أن المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية يسعون ويستهدفون منصات التداول التي تسمح بالتداول دون التحقق من هوية المستخدمين.

كما أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدير التفنيذي لمنصة BitMEX بشكل متباه جذبت أنظار المنظمين

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لكن يبدو أن التحقيقات قد أضرت بسمعة المنصة وجعلت العديد من المتداولين والمستثمرين يخرجون من المنصة بعملاتهم البيتكوين نحو محافظ خارجية حيث شهد تداول البيتكوين انخفاض بنسبة 33% على المنصة.

كما أشار أحد مستخدمي تويتر بأن المنصة تعرضت لخروج 70 مليون دولار في 24 ساعة الأخيرة بعد ظهور خبر التحقيقات.

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