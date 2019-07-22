تعرف على أهم 3 خصائص سيتم إضافتها إلى بلوكشين النيو (NEO) في عام 2020

تحتاج أغلب مشاريع العملات الرقمية المشفرة للمحافظة على النسق التطويري والنمو في جميع الأوقات.

حيث طُرحت أغلب العملات المشفرة على شكل أوراق بيضاء بها مجموعة من الأهداف ليبدأ تجسيدها على أرض الواقع.

من بين مشاريع البلوكشين التي تعد بتحسينات وتطويرات على مستوى عمل شبكة البلوكشين خاصتها مشروع NEO.

تعد ادارة المشروع بتحديث نسخة مشروعها نحو الاصدار 3.0 NEO.

في هذا الموضوع سنتعرف على أهم 3 خصائص سيتم إضافتها إلى بلوكشين النيو (NEO) في عام 2020

أولا وقبل التعرف على الخصائص الجديدة نعرج أولا عن خاصية DBFT 2.0 الجديدة والتي أصبحت شائعة في العديد من مشاريع البلوكشين وتتمثل هذه الخاصية في آلية توافق الآراء والاجماع حول قرار ما من خلال عملية التصويت لتفويض خطأ ما على الشبكة والبحث عن كيفية حله.

وبذلك استقبال العديد من الاضافات والآليات الجديدة على شبكة البلوكشين.

نعود ونتعرف على الخصائص الجديدة التي تنوي NEO اضافتها في نسختها الجديدة:

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تحسين استخدام العقود الذكية:

من خلال زيادة المنافسة بين المنصات التي توفر دعم وتطوير التطبيقات اللامركزية بتقليل تكاليف النشر والتنفيذ على شبكة النيو.

حيث تنوي شركة النيو اضافة تحديث جديد يسمح للوصول لموارد الشبكة ويسمح بتطوير مشاريع أكثر تطورا.

تسريع المعاملات على الشبكة:

أصبحت خاصية تسريع المعاملات أحد أهم النقاط البارزة في أي مشروع بلوكشين، تبحث إدارة النيو لجعل النظام الايكولوجي الخاص بالشبكة أكثر قدرة على المنافسة من خلال تجديد بروتوكول الند للند والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار وتحسين الشبكة وزيادة الانتاجية الخاصة بالمعاملات.

معالجة العديد من الأخطاء والترقية نحو الشبكة الجديدة:

يجري التطوير على شبكة البلوكشين منذ 6 أشهر ومن المتوقع أن تنتهي التحديثات والتغييرات المحتملة بحلول سنة 2020 حيث سيتم اطلاق testnet تجريبي لـNEO 3.0 ما سيسمح للمطورين والمبرمجين الحصول على تجربة للميزات الجديدة، كما سيتم الانتهاء من معالجة العديد من الأخطاء والهجرة بشكل رسمي من NEO 2.x إلى NEO 3.0.

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