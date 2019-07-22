نادي روما الايطالي يعقد اتفاقية مع Socios لإطلاق توكن خاص بالنادي

تستمر منصة Socios.com المختصة في مساعدة النوادي الرياضية على إطلاق رموزها الخاصة المبنية على تقنية البلوكشين لمشجيعي الفريق.

أعلنت منصة Socios في الأيام القليلة الماضية عن شراكتها مع نادي AS Roma لتقديم رموز خاصة بالنادي والموجهة لمشجعي الفريق للمساهمة بها في التصويت على قرارات النادي وشراء بضائع ومنتجات حصرية مقدمة من النادي.

يعتبر نادي AS Roma من النوادي الايطالية المعروفة والذي يتخذ من العاصمة روما مقرا له.

يبلغ عدد مشجيعي النادي حوالي 300 مليون معجب حول العالم والذين أصبح بإمكانهم الأن التصويت والمشاركة في صناعة قرارات النادي من مناطق جغرافية مختلفة من العالم وذلك عن طريق شراء وحدات AS Roma Fan Tokens المبنية على تقنية البلوكشين والتي تمكنهم من المساهمة في التصويت.

صرّح السيد “فرانشيسو كالفو” كبير موظفي الإيرادات في نادي روما حول الشراكة الجديدة قائلا:

“على نادي AS Roma أن يكون دائما منتبها وسباقا نحو التقنيات الجديدة المبتكرة، ومن خلال الشراكة مع منصة Socios فإننا يمكننا أن نضمن فرصا جديدة لقاعدة المعجبين لدينا في شتى أرجاء العالم.

بينما جاء تصريح السيد “ألكسندر دريفوس” الرئيس التنفيذي لـ Socios.com على الشراكة الجديدة بالقول:

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“هذ الشراكة ستتيح لنا الفرصة لتثقيف جمهور كبير من المستخدمين حول العملات المشفرة وحول تقنية البلوكشين في جميع أنحاء العالم”.

وتستعين منصة Socios بمنصة Chiliz لطرح الموز المميزة المبنية على شبكة الايثيريوم.

للعلم قامت منصة Socios.com بعقد عدة شراكات سابقة مع نوادي رياضية مختلفة منها نادي West Ham الذي سبق وأشرنا إليه في الموضوع:

نادي وست هام يعقد شراكة مع منصة Socios لإطلاق توكن لمشجعي الفريق

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