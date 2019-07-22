ما هي آثار تنظيم مجال العملات الرقمية على مدى نموها ؟

لا يزال الجدل قائما حول محاولة السلطات في كل دول العالم السيطرة على الصناعة الرقمية لما تمثله من خطر على وجودها و على بقاء النظام المالي القائم لكن من جهة أخرى هل يمكن أن تكون القوانين المنظمة لمجال العملات الرقمية دافعا لتطريرها و لزيادة انتشارها و نموها؟

في هذا الإطار نشرت Binance تقريرًا اليوم كشفت فيه عن الرؤية الخاصة للسوق لأكبر عملاء المؤسسات وكبار الشخصيات و الذي كانت نتيجته اعتقاد المشاركين في البحث أن التنظيم القانوني يمثل مخاطرة كبيرة و هو في نفس الوقت محرك نمو رئيسي للصناعة الرقمية.

في تقريرها للربع الثاني لسنة 2019 المسمى “رؤى السوق المؤسساتية” ، طلبت بينانس من 41 عميلاً من العملاء المؤسساتيين والشخصيات المهمة رأيهم حول ما يعتقدون أنها أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في تطور الصناعة الرقمية و ما يعتبرونه أفضل محرك نمو محتمل للعملات الرقمية بين صناديق استثمار ETF البيتكوين و شركات السمسرة التقليدية مثل Fidelity و E * Trade التي تقدم خدمات رقمية.

و يخلص بينانس :

“بشكل عام ، يمكن أن يصبح أي تطوير للمنتجات المالية المساعدة (صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والعقود الآجلة الخاضعة للرقابة وخدمات الوساطة) محركات نمو كبيرة لهذه الصناعة”.

والمثير للدهشة أن المبادرات الرقمية من شركات خاصة مثل JPMorgan و Samsung في نهاية قائمة محركات النمو المحتملة و قام المستثمرون المؤسساتييون حتى بتصنيف العملة الرقمية Libra التابعة لـ Facebook و التي كانت موضوعًا ذو أهمية كبيرة في الأشهر القليلة الماضية كمحرك نمو منخفض للصناعة الرقمية.

عندما تم سؤالهم عن أكبر المخاطر التي تواجه الصناعة الرقمية ، قامت المؤسسات بترتيب إخفاقات التكنولوجيا مثل هجمات القراصنة التي تستهدف الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية و كذلك التغييرات التنظيمية المحلية و العالمية كأهم العوامل السلبية.

و بينما Tether في الوقت الحالي في مشكلة قانونية مع المدعي العام في نيويورك و الذي تم تصنيفه على أنه ثالث أكبر خطر على صناعة العملات الرقمية و يرى بينانس أنه من المفاجئ أن المشاركين في الأبحاث المؤسساتية في منصة التداول لم يعتبروا Tether محتلا لمراتب عالية في القائمة.

من المثير للاهتمام أيضًا أن نذكر أن المؤسسات تضمنت لوائح في أهم عاملين لكل من محركات النمو ومخاطر الصناعة الرقمية.

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و وفقًا لـ Binance فإن السبب في ذلك هو أن التنظيم يمكن أن يعزز نمو الصناعة الرقمية من خلال توفير إطار عمل صالح لمشاريع العملة الرقمية أو يمكن أن يبطئ أيضًا تطوير الفضاء.

و صرح باحثون:

“يمكن للنظام أن يساعد ويعزز النمو من خلال توفير إطار عمل يمكن أن تعمل فيه المشاريع الرقمية في ازدهار ، أو يمكن أن يعرقل النمو والتنمية مما يدل على الجوانب الكبيرة والجوانب السلبية المحتملة التي تنطوي عليها اللوائح التنظيمية في هذا المجال ، اعتمادًا على كيفية تطورها .

إن العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عند الحديث عن اللوائح الرقمية هو الطريقة التي ينشئ بها المشرعون إطار عمل لمشاريع العملة الرقمية.

حيث أنشأت بعض الولايات القضائية مثل سويسرا ومالطا واليابان إطارًا عمليًا يحل محل المشاريع الرقمية الضبابية التي غالباً ما تواجهها ، مما أدى إلى عدد متزايد من الحلول الرقمية المرتبطة بالعملة بالإضافة إلى صناعة متنامية.

و من ناحية أخرى يمكن أن تبطئ اللوائح أو حتى توقف نمو صناعة العملات الرقمية و خذ الصين كمثال حيث فرضت الدولة الآسيوية حظراً شاملاً على جميع عروض العملات الأولية (ICOs) في سبتمبر 2017.

بينما اتخذت الصين بعض الخطوات البسيطة تجاه الصناعة الرقمية ، أثار حظر ICO لعام 2017 في البلاد انهيارًا كبيرًا في الأسعار وأسفر عن عواقب سلبية أخرى على الفضاء.

و مع تعرض المنظمين في جميع أنحاء العالم لضغوط لإنشاء أو تحديث أطر رقمية خاصة بهم قبل إطلاق Libra ، سيكون من المثير أن نرى ما إذا كانت اللوائح المستقبلية ستعزز نمو صناعة العملات الرقمية أم ستقلل من نموها.

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المصدر :

www.ccn.com

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