اليوم تبدأ Bakkt في اختبار عقود البيتكوين الآجلة وعرضها على المستخدمين

اليوم 22 يوليو ستبدأ منصة Bakkt التي تتخد من مقاطعة أتلانتا مقرا لها وتمتلك بورصة نيويورك للأوراق المالية والتي تعتبر أحد الشركات التابعة لشركة Intercontinental Exchange والتي يرمز لها بـICE باختبار العقود الآجلة للبيتكوين وعرضها على المستخدمين.

حيث ذُكر في منشور من طرف السيد ” آدم وايت” الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة باكت والرئيس السابق لمنصة كوين بايس بأنه سيتم ادراج عقود البيتكوين الآجلة للشركة ويتم تداولها في منصة ICE Futures U.S

مما جاء في ذات المنشور أيضا أن المستثمرين وبخاصة المؤسسات لم يشاركوا في مجال العملات المشفرة بمثل مشاركتهم ونشاطهم في الأسواق المالية الأخرى

وذلك لنقص التنظيم في البنية التحتية لسوق العملات المشفرة والواحب تحسينه بقدر كبير لاستقطاب العملاء المؤسسات.

وأوضح ” آدم وايت” في ذات منشوره أن أسواق العملات المشفرة لديها أحجام تداول منخفضة نسبيا

وليس بها سيولة كافية وتفتقر إلى شفافية الأسعار

والذي يعود في المقام الأول لعدم اليقين التنظيمي ومحدودية توفر أدوات التداول المناسبة للمستثمرين المحترفين.

وتعزم شركة Bakkt التوسط بين المؤسسات وبين العملات المشفرة

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من خلال تقديم منصة آمنة ومنظمة لاستخدامها في شراء وبيع الأصول المشفرة بشكل آمن.

أحد المنتجات المتوقع عرضها في وقت مبكر من منصة باكت هي العقود الآجلة للبيتكوين

والتي من المتوقع أن توفرها المنصة بشكل تجريبي اليوم على أن تتوفر في أكثر من 30 دولة مختلفة مستقبلا.

وكانت منصة باكت تنظر في الموافقة القانونية والتنظيمية لبداية عرضها لمنتجات البيتكوين والعملات المشفرة البديلة.

ومن المتوقع أن يتطلب من مستخدمي منصة باكت المرور بعدة اجراءات قبل بداية النشاط على المنصة من اجراءات معرفة العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

ووفقا لموقع باكت فإن تطوير المنتجات وخدمات المنصة تم تطويرها بناء على تعليقات المستثمرين وأصحاب المصالح.

بالنسبة لما سيتم عرضه كخدمات تجريبية فيتعلق الأمر بالعقود الآجلة للبيتكوين وعرضها بشكل يومي وشهري.

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