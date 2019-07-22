ثلات عملات رقمية تومض بإشارات صعودية ، تعرف عليهم !

لقد أدت عمليات البيع الشديدة في سوق العملات الرقمية خلال الأيام القليلة الماضية ، إلى تراجع القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات الرقمية من 294.9 مليار دولار أمريكي ، إلى 249.1 مليار دولار أمريكي هذا الأسبوع . و يعد هذا انخفاض يقدر بنسبة تزيد عن الـ 15 ٪ في أقل من خمسة أيام .

و نتيجة لذلك ، تراجعت العديد من العملات الرقمية – بما في ذلك العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة – بالقرب من مناطق الدعم الحاسمة ، و ذلك قبل أن تستمتع بتعافي معتدل يوم أمس .

و يعد الجانب المشرق في هذا التراجع ، هو أنه أثبت أن ” الثيران ” ( لقب يرمز لمؤيدي صعود العملة ) على استعداد للدفاع عن أراضيهم ، حتى في العملات الرقمية المضطربة مثل ( Ripple ( XRP و ( Bitcoin Cash ( BCH و EOS .

كان لدى عملة Ripple فرصة مثالية للاختراق من منطقة التجميع و بدء سوقها الصاعدة في يوم 22 يونيو الماضي ، و ذلك عندما دفع المشاركون في السوق السعر فوق نطاق مقاومة عند 0.46 دولار أمريكي . و كان كل ما يحتاج مؤيدو الصعود إلى فعله ، هو البقاء فوق هذا المستوى لبضعة أيام من أجل ” إطلاق الألعاب النارية ” ( أي بدء السوق الصاعدة ) .

و لكن لسوء الحظ ، لم يكن هناك متابعة ، و الاختراق الفاشل قد شجع ” الدببة ” ( لقب يرمز لمؤيدي هبوط العملة ) . و أدى هذا إلى عمليات بيع كبيرة دفعت السعر إلى مستوى متدني عند 0.2825 دولار أمريكي في 16 يوليو الماضي .

عملة الـ Ripple لا تزال محاصرة في نطاق واسع | المصدر : TradingView

على الجانب الآخر ، لقد كانت لشدة عمليات البيع نقطة ضعف . فالانخفاض الحاد إلى دعم 0.29 دولار أمريكي قد وضع السوق في منطقة ذروة البيع . و بالتالي فـ ” الثيران ” لديهم الفرصة للاستفادة من هذا التشبع الهبوطي .

و لذلك ، إذا كنت تفكر في عملة Ripple كاستثمار ، فقم بالشراء بالقرب من الدعم عند 0.29 دولار أمريكي . و الأهداف التي يجب التطلع إليها هي نقطة الوسط عند 0.375 دولار أمريكي ، و نطاق المقاومة عند 0.46 دولار أمريكي .

تمامًا مثل عملة الـ Ripple ، عانت عملة الـ Bitcoin Cash من تراجع عميق ، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى في عام 2019 عند مستوى 517.20 دولار أمريكي في 22 يونيو الماضي . فقد عصف بها التيار الهابط الذي أصاب السوق و جعلها تصل إلى مستوى 255.10 دولار أمريكي في 15 يوليو الماضي

تبدو عملة الـ Bitcoin Cash جاهزة للارتداد بعد استعادة دعم النطاق الخاص بها | المصدر : TradingView

كما هو متوقع ، تحترم عملة الـ Bitcoin Cash نطاق دعمها البالغ 300 دولار أمريكي . و هذه دعوة سهلة إلى حد ما لدخول السوق ، بالنظر إلى أن المتوسط المتحرك ( moving average )على مدار مائتين يوم يعمل كدعم حول منطقة السعر هذه . بالإضافة إلى ذلك ، فإن السوق تومض بإشارات تشبع في البيع على مؤشر القوة النسبية اليومي ( RSI ) .

بالنسبة إلى عملة الـ Bitcoin Cash ، فكر في الشراء بالقرب من سعر 300 دولار أمريكي قدر الإمكان إذا كنت تريد أن ترتد معها . و الأهداف التي يجب التطلع إليها هي 407.50 دولار أمريكي و 515 دولار أمريكي .

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من بين العملات الرقمية الثلاث Ripple و Bitcoin Cash و EOS ، عانت الأخيرة من أسوأ عمليات التراجع . حيث انخفضت العملة الرقمية EOS من أعلى مستوى لها في عام 2019 ، و الذي بلغ 8.6503 دولار أمريكي في 31 مايو الماضي ، إلى 3.30 دولار في يوم 16 يوليو الجاري . وهذه خسارة هائلة بلغت أكثر من 61 في المائة خلال شهرين .

عملة EOS تتعرض للضرب المبرح ، و لكنها تبدو جاهزة للارتداد نحو الارتفاع مرة أخرى | المصدر : TradingView

قد يبدو السوق هبوطيًا للغاية في الوقت الحالي ، و لكن لدينا سبب للاعتقاد بأن الأسوأ قد مضى بالفعل .

بالنسبة إلى المبتدئين ، تومض عملة EOS بإشارات عن تشبع عمليات البيع على مؤشر القوة النسبية اليومي ( RSI ) .

و الأهم من ذلك ، أن ” الثيران ” المضاربين على الارتفاع ( bulls ) يدافعون عن الدعم عند سعر 3.60 دولار أمريكي . و بالعودة إلى شهر مارس من هذا العام ، نرى أن ” الثيران ” قد استخدموا منطقة السعر هذه لإنشاء قاعدة من شأنها إطلاق عملة EOS في نهاية المطاف فوق سعر الـ 8.00 دولارات . و بالتالي ، فليس من المستغرب أن تقاتل ” الثيران ” بقوة من أجل السيطرة على الدعم .

إذا كنت مهتمًا بهذا السوق الخاص بعملة EOS ، ففكر إذاً في الشراء بالقرب من الدعم عند سعر 3.60 دولار أمريكي . و الأسعار المستهدفة هي 5.225 دولار أمريكي و 6.85 دولار أمريكي .

لقد أدى تراجع العملات الرقمية ، إلى قيادة عملات رقمية ذات قيمة سوقية كبيرة إلى مسافات قريبة من مناطق الدعم الرئيسية . و لحسن الحظ ، جعل ” الثيران ” وجودهم ملموساً في هذه المناطق من أجل حماية أراضيهم .

و مع عرض عملات Ripple و Bitcoin Cash و EOS لإشارات تشبع في عمليات البيع ، فإن المضاربين على الارتفاع ( الثيران ) ، الذين يرون أن السوق سيتحرك صعوديًا على المدى القريب ، يمكن أن يجدوا أن هذا هو الوقت المناسب للشراء من القاع ( buy the dip ) بسهولة .

تحذير المخاطر : إن هذا المقال مخصص لأغراض إعلامية فقط و لا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية . فالاستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر .

عزيزي القارئ ، هل ترى حقاً أن هناك الآن فرصة دخول مواتية في سوق عملات Ripple و Bitcoin Cash و EOS ؟ ، أم أن وقت الدخول لم يحين بعد ؟

بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

المصدر : CCN

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