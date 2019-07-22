تعرف على مشروع (LOKI) و عملة (LOKI) الرقمية

نهدف على موقع الخليج 365 إلى تقديم تغطية حول أهم العملات المشفرة والتعريف بماهيتها وبما يحمله مشروعها وسعرها بالاضافة إلى تفاصيل أخرى حولها.

في هذه المقالة سنتعرف على مشروع LOKI و عملته الرقمية المشفرة.

التعريف بمشروع LOKI و عملته الرقمية المشفرة:

Loki هي عملة رقمية مشفرة تهدف لإجراء التعاملات بشكل أكثر خصوصية، جذبت اهتمامًا العديد من المهتمين بالعملات المشفرة.

العملة يمكن تشبيهها بعملة المونيرو وZcach إلا أن القائمون عليها يرون أنها مختلفة عليهم في بعض النقاط.

وأهم من ذلك أن العملة لا تنافس العملات سابقة الذكر، حيث تستفيد هي الأخرى من ميزات الخصوصية التي توفرها المونيرو إلا أنها تعتمد عليها في الطبقة الثانية من الخدمة بينما توفر خدمات أخرى خاصة بها على شبكة مشفرة خاصة بها.

وبالمختصر المفيد فإن مشروع لوكي LOKI عبارة عن بروتوكولات متصلة مع بعضها البعض عن طريق آلية الند للند والتي تعمل على انشاء شبكة لامركزية.

تستخدم شبكة LOKI نفس طريقة عمل المونيرو إلا أنها أفضل منه من ناحية الحد الأدنى للحلقة.

ويمكن ارسال المدفوعات المالية من المرسل إلى المستقبل دون الحاجة للكشف عن تفاصيل كثيرة حول المعاملة من الكشف عن العنوان العام أو هوية المرسل أو المستقبل.

وتوفر شبكة LOKI العديد من الخيارات للتطبيقات اللامركزية من تقديم ميزة المجهولية الكاملة وكذا امكانية تصفح الأنترنت بشكل أكثر خصوصية.

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فريق مشروع LOKI و عملته الرقمية المشفرة:

يعمل على مشروع LOKI 4 أعضاء من الفريق التنفيذي و 10 مطورين و 8 منظمات تدعم المشروع

وبحسب بعض التقارير فإن أكثر الأعضاء نشاطا وحيوية واثارة للاعجاب هو المطور الرئيسي “توم وينجيت” والذي كان من أكثر المساهمين نشاطا أيضا في مشروع مونيرو بين عامي 2014 و 2015.

أما بالنسبة لمؤسس المشروع فهو “سايمون هارمان” والذي لديه خلفية في تطوير الويب وإدارة المشاريع كما أنه عضو في بلوكشين الاسترالي.

العملة المشفرة LOKI:

عرضت العملة أول مرة على شكل طرح أولي في مارس 2018، بيعت منها 15% من اجمالي العرض والمقدر بـ150 مليون دولار بمبلغ 0.68 دولار للوحدة وتم جمع 9 مليون دولار، بينما ما تبقى تم تخصيصه كمكافآت للتعدين.

حاليا العملة تحتل الرتبة 316 من حيث القيمة السوقية على سلم coinmarketcap.

أعلى سعر وصلته عملة LOKI هو 1.10 دولار (شهر أبريل 2019).

أدنى سعر وصلته عملة LOKI هو 0.10 دولار (شهر جوان 2019).

السعر الحالي للعملة وقت كتابة هذا المقال 0.22 دولار.

القيمة الاجمالية للعملة: 9.5 مليون دولار.

قيمة التداول في 24 ساعة الأخيرة 134 ألف دولار.

العملة غير متوفرة في أشهر المنصات التداولية ومقتصر توفرها على ثلاث منصات فقط.

يمكن حفظ العملة في المحفظة المتوفرة على الموقع الرسمي للعملة والتي تدعم أنظمة تشغيل مختلفة.

في الأخير يمكن القول أن مشروع Loki هو تحسين لمشروع مونيرو، ويمكن القول أيضا أن أمام المشروع طريق طويل للحصول على تبني أوسع وبخاصة اشهار العملة بشكل أكبر لتبنيها في أشهر منصات التداول، وإلا فإن مصيرها سيكون الاختفاء والزوال.

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