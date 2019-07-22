نشطاء ليبراليون يطالبون أعضاء مشروع Libra بالانسحاب من هذا ” المخطط الشرير “

لقد بدأت السكاكين في الظهور لقتل مشروع العملة الرقمية لفيسبوك ” Libra ” ، ذلك المشروع الذي كثر الحديث عنه مؤخراً بشكل مبالغ فيه . فبعد أن قام الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” و الكونجرس الأمريكي بالصدام مع عملة Libra ، قامت أربع مجموعات من الناشطين الليبراليين بصياغة خطابًا مفتوحًا ، يحث جميع شركاء مشروع عملة Libra – السبعة و العشرين شريك – على التخلي عن مشروع شركة Facebook .
و جدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .
أوضحت المجموعة الرباعية من النشطاء الليبراليين ، خوفها من القيادة غير الحكيمة أو العادلة التي قد تأتي من جانب محتكر وسائل التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) . و تم التوقيع على هذا الخطاب القاتل من قبل مجموعات الدفاع عن المستهلك التقدمي التالية :
- جمعية الأسواق المفتوحة ( Open Markets Institute ) : هي مؤسسة بحثية تعارض الاحتكار الذي تقوم به بعض الشركات .
- المواطن العام ( Public Citizen ) : هي منظمة يسارية معنية بحقوق المستهلك .
- صندوق الطلب على التعليم المتقدم ( Demand Progress Education Fund ) : هي مجموعة تضم ناشطين على الإنترنت .
- مشروع الباب الدوار ( Revolving Door Project ) : هو ائتلاف ديمقراطي مناهض للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .
في رسالتهم النارية ( انظر نص الرسالة أدناه ) ، حذرت اللجنة الرباعية الشركاء في مشروع Libra من بقائهم في المشروع ، و نصحتهم بضرورة الانسحاب منه . على وجه التحديد ، قالت اللجنة إن شركة Facebook لا يمكن الوثوق بها ، و إنها تحاول احتكار صناعة الأموال الرقمية الناشئة .
بدلاً من استخدام عملة Libra لإضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المالية ( كما يُزعم ) ، تقول مجموعة النشطاء أن شركة Facebook تحاول خداع الجمهور بمشروع عملتها الرقمية المشبوه ، الذي يهدف فقط لخدمة أغراض فيسبوك الذاتية .
” تتوق شركة فيسبوك لتقديم نفسها على أنها تمثل مجرد صوت واحد ضمن أصوات الكثيرين في جمعية ليبرا ( Libra Association ) . فلا ينخدع أحد بهذه الحيلة . و بالتأكيد هناك سبب يكمن وراء طلب لجان الكونجرس الأمريكي من مسؤولي شركة Facebook للحصول على إجابات . “
و تشير لجنة النشطاء الرباعية المناهضة لشركة فيسبوك ، إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة ” مارك زوكربيرج ” Mark Zuckerberg يكذب في ادعائه بأنه يريد إطلاق عملة Libra من أجل مساعدة 1.7 مليار شخص لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية .
في الواقع ، تقول المجموعات الأربعة – جمعية الأسواق المفتوحة ، و المواطن العام ، و صندوق الطلب على التعليم المتقدم ، و مشروع الباب الدوار – إن شركة فيسبوك تريد فقط تعزيز هيمنتها على السوق .
” إن عملية تحقيق هدف يستحق الثناء ، لا ينبغي التقليل منها و جعلها عملية رخيصة بسبب مشروع تكون أهدافه غير واضحة في حقيقة الأمر ، و هيكله القيادي مبني على الخوف . “
وفقًا لذلك ، حثت اللجنة الرباعية جميع شركاء جمعية ليبرا الـ 27 على الانسحاب من المشروع قبل أن يصبحوا شركاء في مخطط ” زوكربيرج ” الشرير . حيث قالت اللجنة :
” نحن نتفهم أن شركة Facebook شركة قوية ، و أنها أدت جزئياً إلى خلق مناخ من الخوف من خلال هيمنتها على السوق . و لكن إذا قمتم بالانسحاب جماعياً من المشروع ، فسوف يعبر ذلك عن أن حقبة البداية الأولى للأموال الرقمية ، سوف تعتمد على قواعد عادلة و مداولات ديمقراطية ، و ليس ترهيب و سيطرة من قبل الأقوياء . “
لقد تم فتح النار على مشروع عملة ليبرا من جميع الجهات منذ الإعلان عنه . حيث يخشى المشرعون المتشككون من استخدام ” العملة الرقمية ” ليبرا في تسهيل جرائم مثل غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الإتجار بالمخدرات .
وفقًا لذلك ، دعا بعض المشرعين – مثل عضو الكونجرس الديمقراطي ” براد شيرمان ” Brad Sherman – إلى فرض حظر شامل على عملة البيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية .
تتصاعد المخاوف العامة بشأن نوايا ” مارك زوكربيرج ” كل يوم – من داخل و خارج سوق العملات الرقمية .
و كما ذكر موقع CCN الإخباري ، يقول ” وي تشو ” Wei Zhou – المدير المالي لمنصة ” بينانس ” Binance :
” إن { مارك زوكربيرج } هو شخص مصاب بجنون العظمة ، يحاول الضغط على شركات العملات الرقمية ، من أجل إقصائها خارج إطار الهيمنة التي يريد استخلاصها لنفسه في فضاء العملات الرقمية و تكنولوجيا الـ blockchain . “
و كما أوضح ” تشو ” ، إن هدف ” زوكربيرج ” هو سحق شركات العملات الرقمية التي أخذت زمام المبادرة في هذا المجال .
و يقول ” تشو ” – الذي كان زميل سابق للرئيس التنفيذي لشركة Facebook في جامعة هارفارد – إن ” زوكربيرج ” لا يهتم بالترويج للتبني و الاعتماد الجماعي للعملات الرقمية وتكنولوجيا الـ blockchain .
و على النقيض من ذلك ، فإن ” زوكربيرج ” يريد أن يجعل احتكاره لوسائل التواصل الاجتماعي ، بمثابة نظامًا إيكولوجياً مشفرًا و مغلقًا كي تتأكد بذلك سيطرته الكاملة ، و ذلك وفقاً لما قاله ” تشو ” .
مع وجود أكثر من 2 مليار مستخدم لموقع فيسبوك في جميع أنحاء العالم ( كما تزعم الشركة ) ، يمكن أن يعمل Facebook كدولة قومية غير خاضعة للوائح التنظيمية و لها اقتصادها المحلي الخاص .
و قد صرح ” تشو ” قائلاً :
” أظن أنه سيكون نظامًا إيكولوجياً مقصوراً و مغلقاً على شركة Facebook وحدها . فإن هدف فيسبوك هو منع الناس الآخرين من الدخول إلى نظامهم . و لا تهدف مطلقاً إلى فتح نظامهم لأشخاص آخرين . “
و استنادًا إلى تجاربه السابقة مع ” زوكربيرج ” ، يقول ” تشو ” إن دخول اشركة فيسبوك إلى مجال العملات الرقمية لن يكون شاملاً ( و هو أمر مثير للسخرية بالنسبة إلى شبكة تواصل اجتماعي ) ، و سوف تتخذ الشركة جميع قراراتها بشكل مركزي حول شخص واحد فقط هو : ” مارك زوكربيرج ” .
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