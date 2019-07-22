شرح التداول بالهامش والرافعة المالية بمنصة باينانس (Long/Short Positions)

أطلقت منصة باينانس المركزية Binance.com خدمة التداول بالهامش (Margin) لكل الحسابات المؤهلة منذ بداية هذا الشهر (مصدر).

ملحوظة: سأفترض عزيزي القارئ أنك على دراية كاملة بمفاهيم التداول بالهامش أو الرافعة المالية وبالتحديد الصفقات من نوع المركز الطويل (Long Position) والصفقات من نوع المركز القصير (Short Position).

لا تتيح منصة باينانس التداول بالهامش على كل العملات بل يوجد عدد محدد فقط وموضح بالصورة أدناه العملات المتاحة للتداول بهذا النظام:



الجزء الأول: في حالة أننا نريد الدخول بصفقة من نوع المركز الطويل (Long Position):

سنقوم بإختيار الزوج الذي نريد التداول به وليكن بهذا المثال : BTC/USDT

بما أننا عزيزي القارئ نريد الدخول بصفقة من نوع المركز الطويل (Long Position) يجب أن يكون معنا بالمحفظة الرئيسية (Exchange Wallet) كمية من العملة USDT لأننا سنقوم بشراء BTC بها

وبافتراض أنك تمتلك بالفعل USDTوتريد فتح صفقة لونج بهذا الزوج BTC/USDT

سنقوم بالتوجه إلى صفحة تداول هذا الزوج بالمنصة ويفضّل أن تكون على وضع Advanced وليس Basic في حالة أننا نتداول عن طريق متصفح الويب.

ثم نقوم بالضغط على تبويب Margin ثم Transfer

ثم سنقوم بنقل الكمية المراد المتاجرة بها من المحفظة الرئيسية (Exchange Wallet) إلى محفظة الهامش (Margin Wallet) بالضغط على زر Confirm transfer بعد تحديد الكمية واختيار عملة USDT كما بالمثال الموضح

ستلاحظ عزيزي القارئ بظهور الكمية فوراً بنفس تبويب Margin بجانب الخانات الخاصة بإصدار أمر الشراء

كما هو موضح



للاستفادة من الرافعة المالية الخاصة بهذه النظام سنقوم بالضغط على Borrow ثم نحدد العملة وهي بالمثال USDT وسنلاحظ ظهور مبلغ إضافي متاح للاستعارة من المنصة فنقوم بكتابة الكمية المراد استعارتها ثم نضغط على Confirm Borrow (ويجب عليك الانتباه أن المنصة تقوم بحسم فائدة كل ساعة نظير إعارتك هذه الكمية) كما هو موضح بالصورة



ستلاحظ عزيزي القارئ بظهور الكمية النهائية المتاحة لك للمتاجرة بها بنفس تبويب Margin بجانب الخانات الخاصة بإصدار أمر الشراء

كما هو موضح

تستطيع الآن عزيزي القارئ المتاجرة بهذه الكمية بالقواعد المتعارف عليها بصفقات المركز الطويل (Long Position)

لنفترض أننا انتهينا من المتاجرة بهذا النظام ونريد إرجاع ما تم استعارته من المنصة؟

سنقوم بالضغط على Borrow مرة أخرى ثم Repay ثم نحدد العملة التي استعرناها وهي بالمثال USDT ونحدد الكمية المستعارة ثم نضغط على Confirm repayment كما بالصورة

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ثم من تبويب Margin نضغط على Transfer لنقوم بنقل الكمية من محفظة الهامش (Margin Wallet) إلى المحفظة الرئيسية (Exchange Wallet) بالضغط على زر Confirm transfer بعد تحديد الكمية كما هو موضح



الجزء الثاني: في حالة أننا نريد الدخول بصفقة من نوع المركز القصير (Short Position):

سنقوم بإختيار الزوج الذي نريد التداول به وليكن كمثال : BNB/BTC

بما أننا عزيزي القارئ نريد الدخول بصفقة من نوع المركز القصير (Short Position) يجب أن يكون معنا بالمحفظة الرئيسية (Exchange Wallet) كمية من العملة BNB لأننا سنقوم ببيعها بيعاً على المكشوف

وبافتراض أنك تمتلك بالفعل BNB وتريد فتح صفقة شورت بهذا الزوج BNB/BTC

سنقوم بالتوجه إلى صفحة تداول هذا الزوج بالمنصة ويفضّل أن تكون على وضع Advanced وليس Basic في حالة أننا نتداول عن طريق متصفح الويب.

ثم نقوم بالضغط على تبويب Margin ثم Transfer

ثم سنقوم بنقل الكمية المراد المتاجرة به من المحفظة الرئيسية (Exchange Wallet) إلى محفظة الهامش (Margin Wallet) بالضغط على زر Confirm transfer بعد تحديد الكمية واختيار عملة BNB كما بالمثال

كما هو موضح



ستلاحظ عزيزي القارئ بظهور الكمية فوراً بنفس تبويب Margin بجانب الخانات الخاصة بإصدار أمر البيع كما هو موضح



للاستفادة من الرافعة المالية الخاصة بهذه النظام سنقوم بالضغط على Borrow ثم نحدد العملة وهي بالمثال BNB وسنلاحظ ظهور كمية إضافية متاحة للاستعارة من المنصة فنقوم بكتابة الكمية المراد استعارتها ثم نضغط على Confirm Borrow

(ويجب عليك الانتباه أن المنصة تقوم بحسم فائدة كل ساعة نظير إعارتك هذه الكمية)

كما هو موضح بالصورة



ستلاحظ عزيزي القارئ بظهور الكمية النهائية المتاحة لك للمتاجرة بها بنفس تبويب Margin بجانب الخانات الخاصة بإصدار أمر البيع

كما هو موضح



تستطيع الآن عزيزي القارئ المتاجرة بهذه الكمية بالقواعد المتعارف عليها بصفقات المركز القصير (Short Position)

لنفترض أننا انتهينا من المتاجرة بهذا النظام ونريد إرجاع ما تم استعارته من المنصة؟

سنقوم بالضغط على Borrow مرة أخرى ثم Repay ثم نحدد العملة التي استعرناها وهي بالمثال BNB ونحدد الكمية المستعارة ثم نضغط على Confirm repayment كما بالصورة



ثم من تبويب Margin نضغط على Transfer لنقوم بنقل الكمية من محفظة الهامش (Margin Wallet) إلى المحفظة الرئيسية (Exchange Wallet) بالضغط على زر Confirm transfer بعد تحديد الكمية كما هو موضح



المقالة من طرف الكاتب/ عنان والذي يحمل تسمية @Mohamed3nan على التلجرام

من منبرنا هذا نشكره جزيل الشكر ونيابة عن أعضاء ومستخدمي موقع الخليج 365.

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