إيران تضع اللمسات الأخيرة على خطة تسعير الكهرباء للقائمين بتعدين العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 22 يوليو 2019 12:49 صباحاً - أفادت التقارير أن اللجنة الاقتصادية الإيرانية قد وضعت اللمسات الأخيرة على خطة تعريفة للقائمين بتعدين العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صدر يوم ٢١ يوليو من صحيفة فاينانشيال تريبيون الاقتصادية الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، أعلن وزير الطاقة همايون حائري أنه على الرغم من الانتهاء من مخطط التعريفة الجمركية، فإنه ينتظر موافقة مجلس الوزراء الإيراني - وهي هيئة حكومية تتألف من وزراء مختلفين ومسؤولين آخرين يختارهم الرئيس.

وعلى الرغم من أن حائري لم يوضح بالتفصيل مخطط الأسعار، فقد صرح أن السعر يعتمد على عوامل السوق مثل أسعار الوقود في الخليج الفارسي.

وكان رئيس نقابة الصناعة الكهربائية الإيرانية، علي بخشي، قد اقترح في وقت سابق سعرًا قدره ٠,٠٧ دولار للكيلووات في الساعة للقائمين بتعدين العملات المشفرة. الكهرباء في إيران رخيصة حاليًا بسبب الدعم الحكومي؛ وتبلغ تكلفة كيلو واط ساعي واحدة من الكهرباء حاليًا ٠,٠٥ دولار، مع انخفاض تكلفة الطاقة في القطاعين الزراعي والصناعي.

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ولوضع هذه الأسعار في سياقها، صرح مصطفي رجبي مشهدي، الناطق باسم وزارة الطاقة في وزارة الطاقة، سابقًا أن إنتاج بيتكوين واحد (BTC) يستخدم حوالي ١٤٠٠ دولار من الدعم الحكومي.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تريبيون أن تعدين بيتكوين واحد يستهلك الكهرباء مثلما يستهلك ٢٤ مبنى في طهران خلال عام واحد.

وتأتي أخبار اليوم في أعقاب إعلان من البنك المركزي الإيراني (CBI)، ادعى فيه محافظ البنك عبدالناصر همتي أن البنك المركزي العراقي يعتزم السماح بتعدين العملات المشفرة.

وعلى غرار تصريحات اليوم من وزير الطاقة هايرى، قال همتى إن القانون المخطط سيتطلب تعدين العملات المشفرة في إيران للالتزام بسعر الكهرباء للتصدير، بدلًا من السماح للقائمين بالتعدين باستخدام شبكة الطاقة الداخلية المدعومة بشدة.