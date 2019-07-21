الحصول على البيتكوين مجانا من طرف أحد مواقع التحفيز على القراءة

غيّر البيتكوين العديد من المفاهيم المالية والتقنية في العصر الحالي.

حيث لا تنفك وتظهر طرق جديدة للاستفادة من الثورة التي يفتعلها البيتكوين والتفاعل مع الطرق الابداعية التي لم يكن أحد يتوقعها.

فبعد تقديم حلول ابداعية في إدارة البيانات وحفظها ونقلها بطريقة شفافة يمكن للجميع الاطلاع عليها وامكانية ارسال الدفوعات المالية من شخص لآخر دون الاهتمام كثيرا بالمنطقة الجغرافية والأهم توفير أنترنت ليقوم البيتكوين بالباقي وبمصاريف ورسوم لا تكاد تذكر.

أبدع العديد من المحبين للبيتكوين والعملات المشفرة طرق للاستفادة منه واستغلاله في أشياء مثيرة ونفعية مثل قراءة الكتب بمقابل.

نعم هناك أحد المواقع التي تقدم البيتكوين مجانا نظير قراءة كتب توفرها على خادم الموقع.

أي كلما قرأت أكثر كلما حصلت البيتكوين أكثر

بمعنى قراءة وتثقيف بالاضافة إلى الحصول على عائد مادي نظير ذلك.

الموقع الذي يقدم البيتكوين مجانا هو PaidBooks.

هناك العديد من الناس في هذا العالم لم يقرأو أكثر من خمسة كتب طوال حياتهم، وهو أمر شائع جدا لأن القليل فقط من يحب القراءة ويخصص لها وقتها ويعتبرها عادة من العادات اليومية.

PaidBooks مشروع يهدف لزيادة المقروئية بشكل أكبر من خلال توفير كتب مفتوحة المصدر يمكن لأي شخص الوصول إليها.

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حاليا الموقع لا يدعم الكثير من الكتب كونه مازال في وضع تجريبي.

للاستفادة مثلما أخبرنا في صلب الموضوع من بيتكوين مجانا يجب أولا تسجيل حساب على الموقع وتعيين محفظة لاستقبال وحدات الساتوشي، وكلما تصفحت صفحات أكثر كلما حصلت على البيتكوين ويتم احتساب ذلك بدءا من الضغط على أيقونة إبدأ العد.

عند القراءة والانتهاء من صفحة واحدة تحصل على عشرة ساتوشي لكل صفحة.

نظام الموقع يعمل بالتحقق الدوري للتحقق من بشرية القارئ ولحذف الهجمات الآلية المزيفة

قد يبدو للبعض أن العملية مزعجة بعض الشيء نتيجة الظهور الدوري لرموز captcha لكن من الممكن أن تتطور الأمور أكثر مستقبلا.

يوفر الموقع أيضا طريقة للربح عن طريق الاحالة والكسب بالعمولة تصل لـ25% لكل مستخدم تحيله ويبدأ في قراءة كتاب على الموقع.

بالنسبة لمعالجة المدفوعات فتتم بشكل دوري كل يوم جمعة على أن يصل الحد الأدنى للربح 5500 ساتوشي أو أكثر.

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