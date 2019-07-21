بنك أوف أمريكا يقدّم براءة اختراع لنظام تسوية نقلًا عن ريبل

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 11:44 مساءً - تقدم بنك أوف أمريكا بطلب للحصول على براءة اختراع لنظام التسوية نقلًا عن دفتر سجلات ريبل، وفقًا لطلب على غوغل بيتنتس.

وتصف براءة الاختراع المعنية - التي تم نشر تطبيقها يوم ٦ يونيو - نظامًا يستخدم تقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT) كأداة اتصال بين البنوك. وسيمكن النظام المقترح تسوية في الوقت الحقيقي مع المعاملات التي يتم توصيلها من خلال دفتر سجلات مشتركة لامركزي يمكن للبنك الوصول إليه.

وستتحقق الشبكة اللامركزية من هوية الدافع والمستفيد وتمكّن من الاتصال بين المؤسسات. والجدير بالذكر أن الرسوم التوضيحية المتعددة المدرجة في براءة الاختراع تشير صراحة إلى دفتر سجلات ريبل. ولم يتم ذكر الأصل الأساسي لريبل وأصل بوابة التسوية المقترحة XRP في براءة الاختراع.

في يونيو، اندلعت الأخبار بأن بنك سيام التجاري، أكبر بنك تجاري في تايلاند، نفى أي خطط للبدء في استخدام توكن ريبل الخاص XRP، على عكس المؤشرات السابقة. وجاء الرفض بعد أن قام البنك بتغريد أنه سيتم الإعلان عن "نظام XRP قريبًا" في ٥ يونيو.

وحسبما أفاد كوينيتيلغراف في وقت سابق من هذا الشهر، فقد قامت ذراع الاستثمار التابع لريبل Xpring بتوزيع ٥٠٠ مليون دولار على أكثر من ٢٠ مشروع XRP - بما في ذلك منصة الألعاب فورت المستندة إلى بلوكتشين - منذ إطلاقها في مايو ٢٠١٨. والهدف من الحاضنة هو تمويل تطوير استخدام الحالات لتوكن XRP الخاص بريبل.