إيران لم تصدر أي تراخيص لاستيراد معدات تعدين العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 11:44 مساءً - لم تصدر إدارة الجمارك الإيرانية تراخيص استيراد لمعدات تعدين العملات الرقمية إلى البلاد بسبب عدم وجود موافقة من الحكومة.

حيث قال نائب رئيس إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية جمال أروناغي إن الوكالة لم تصدر أي تراخيص لاستيراد أجهزة تعدين العملات المشفرة إلى البلاد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء مهر متعددة اللغات ومقرها طهران يوم ٢١ يوليو.

وبينما يتم حظر معدات التعدين المشفرة في البلاد، حددت إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية معدل تعريفة لاستيرادها، وتعريفها على أنها تتعلق بأجهزة الكمبيوتر والمعالجات المركزية. وقد أشار أروناغي إلى أن وجود سعر تعريفي لا يشير إلى أن أي عنصر قانوني أو معتمد من الدولة، معتبرًا أن الهيئة لديها خطط تعريفة لبعض الأدوية غير القانونية كمثال.

وقال الوزير إنه إذا سمحت الحكومة باستيراد أجهزة تعدين العملات المشفرة، فإن إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية ستضع التوجيهات ذات الصلة.

في وقت سابق من يوليو، أفاد كوينتيليغراف أن السلطات الإيرانية تتصارع مع العدد المتزايد من المواطنين الذين يلجأون إلى تعدين بيتكوين (BTC) واستخدامهم كوسيلة للتكيف مع اقتصاد يشل العقوبات.

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وفي ذلك الوقت، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، محمد جواد عزاري جهرمي، إن البلاد أصبحت "جنة للقائمين بالتعدين"، مضيفًا:

"إن أعمال" التعدين "ليست محظورة في القانون ولكن الحكومة والبنك المركزي قد أمر مكتب الجمارك بحظر استيراد [ماكينات التعدين] حتى يتم تطبيق لوائح جديدة."

وفي تقرير حديث، قامت المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديموقراطيات (FDD) بتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية لاستخدام العملات المشفرة من قبل الدول المعادية للولايات المتحدة، بما في ذلك إيران.

حيث حذرت المؤسسة من أنه في سيناريو تقنع فيه إحدى الدول الأخرى باستخدام عملة مشفرة معتمدة على الدولة لتصدير سلعة رئيسية - مثل النفط - ستكون العقوبات أكثر صعوبة.