كوريا الجنوبية: جرائم العملات المشفرة تُكلّف ٢,٢٨ مليار دولار منذ يوليو ٢٠١٧

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 09:50 مساءً - تقدر وزارة العدل في كوريا الجنوبية أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تسببت في ٢,٦٩ ترليون وون (حوالي ٢,٢٨ مليار دولار) من الأضرار المالية بين يوليو ٢٠١٧ ويونيو ٢٠١٩.

ووفقًا لتقرير بتاريخ ٢١ يوليو صدر عن وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية "كوريا هيرالد"، زعمت الوزارة أنه تم اتهام واحتجاز ١٣٢ من المجرمين والمحتالين المرتبطين بالعملات المشفرة، وتم اتهام ٢٨٨ آخرين بدون اعتقال بدني خلال الإطار الزمني المذكور.

كما يذكر التقرير أنه بينما أمر وزير العدل بارك سانغ كيم باتخاذ تدابير صارمة ضد مجرمي العملات المشفرة، فقد أدى عدم وجود لوائح واضحة بشأن بورصات العملات المشفرة إلى زيادة في استخدام الحسابات شبه المجهولة أو غير الشفافة.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على حسابات بورصات العملات المشفرة المجهولة في يناير من العام الماضي، أفادت التقارير أن البورصات الثانوية بدأت في استخدام ما يسمى "حسابات خلية النحل" للتحايل على اللائحة.

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حيث تقوم البورصات التي تستخدم هذا النوع من الحسابات بإبقاء أموال المستخدمين على حساباتهم البنكية للشركات، مع الحفاظ على هوية المستخدمين خاصة. وبحسب ما ورد اقترحت الحكومة إنهاء هذه الممارسة، لكن المحكمة أوقفت قرار المبادرة بأنه سيكون من غير المناسب أن تغلق الحكومة الحسابات المصرفية للشركات الخاصة بالبورصات.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، حصلت شركة شينهان كارد الرائدة في كوريا الجنوبية على براءة اختراع لنظام بلوكتشين للمدفوعات.

وفي الأول من يوليو، كشفت الأخبار أن بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية من حيث عدد السكان بعد سيول، تفكر في إطلاق عملة مشفرة محلية بالتعاون مع بنك BNK Busan، وهي شركة تابعة لشركة BNK Financial Group القابضة المحلية.