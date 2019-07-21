العملات الرئيسية تتداول جانبيًا مع خسائر معتدلة، وبيتكوين تقترب من ١٠٤٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 09:50 مساءً - الأحد ٢١ يوليو - يتم تداول العملات الرئيسية بشكل جانبي، حيث ظلت هادئة نسبيًا مع خسائر معتدلة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد اخترقت العملة المشفرة الرائدة بيتكوين (BTC) عتبة ١١٠٠٠ دولار في وقت سابق أمس، لكنها لم تستطع الاحتفاظ بمركزها وانخفضت إلى نقطة سعرها الحالية البالغة ١٠٤٠٦ ​​دولارات، بانخفاض بنسبة ١,٨٦٪ خلال اليوم. ومن حيث أدائها الأسبوعي، خسرت بيتكوين ٢,٢٠٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

أما ثاني أكبر عملة مشفرة، وهي إيثريوم (ETH)، فقد تراجعت أيضًا ويتم تداولها عند ٢٢١,٢٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، منخفضة بنسبة ١,٣٤٪ خلال اليوم. وقد بدأت إيثريوم اليوم عند ٢٣٣,٦١ دولار، مسجلة أعلى مستوى عند ٢٣٦,٠٥ دولارًا في منتصف اليوم قبل أن تصل إلى سعرها الحالي.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

شهدت ريبل (XRP) أيضًا خسائر طفيفة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بانخفاض ١,٧٨٪ ليتم تداولها عند ٠,٣٢٣ دولار في وقت كتابة المقالة. ويظهر الرسم البياني الأسبوعي للعملة البديلة زيادة في الأسعار بنسبة ٢,٩١٪، مع وصول أدنى سعر إلى ٠,٢٩٣ دولار في ١٦ يوليو.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وبين قائمة أفضل ٢٠ عملة رقمية، كانت تيثر (USDT) وإيوس (EOS) ويونس سيد ليو (LEO) وكوزموس (ATOM) وتيزوس (XTZ) فقط هي التي حققت مكاسب، حيث ارتفعت تيزوس بنسبة ٩,٣٧٪.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات أكثر من ٢٨٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وهي أدنى نقطة في اليوم. ويبلغ حجم التداول اليومي لجميع العملات المشفرة حوالي ٥٩,٤ مليار دولار.