متداول يكشف عن أربع أسرار لعدم نجاح إستراتيجيتك في التداول

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية في هذا المقال يكشف لنا أحد المتداولين على البيتكوين عن أربعة أسباب قد تكون وراء عدم نجاح استراتيجية التداول الخاصة بك في السوق.

حيث يكشف أحد المتداولين البارزين على سوق العملة الرقمية المهيمنة عن أربعة أسباب قد تكون هي التي تجعل استراتيجيتك في سوق تداول العملات الرقمية طريقة لا تجلب لك أي أموال منها .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN مقالا مفصلا نستعرضه معكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل المقال”

حسنا .. هل تكافح عزيزي القاريء من أجل كسب المال عن طريق التداول على عملات البيتكوين بهدف الحصول على دخل ثابت مستمر من إستراتيجيتك في التداول ؟ أممم .. إذا كانت إجابتك هي “نعم” بالتأكيد ، فأنت لست وحدك هنا يا صديقي.

فعلى الرغم من ما قد يدعيه الكثيرون على مجتمع التداول في الأسواق في موقع التواصل Twitter ، إلا أن الجميع في هذا المجال نظريا يفشلون في التداول تقريبا ، حيث وجدت إحدى الدراسات أن نسبة 96 في المائة من المتداولين في سوق تداول العملات الأجنبية “الفوركس” يخسرون أموالهم ، ويتوقفوا عن العمل بشكل مثير للاشمئزاز ، وذلك بحسب ما ورد في إحصائات التقرير التالي ، هذا ومن المحتمل أن المتداولين النشطين في سوق العملات الرقمية يعانون من معدلات فشل مماثلة

حسنا صديقي .. هذا الأمر كله يحدث لأن هؤلاء يرتكبون نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا.

ولكن بما أن إمامنا هذا الموضوع الممتاز المكون من سلسلة تغريدات على حساب في تويتر والمقدم من قبل المتداول الذي يعرف بإسم Bitcoin Macro عبر الرابط

People had 4 months to buy Bitcoin in the $3k range.



Let that sink in!



4 months to accumulate BTC in the $3k range and change your life forever.



Now tell me again how anyone has an excuse to be poor?



All you need is balls and patience.



Balls + Patience = Financial Freedom — Bitcoin Macro (@BTC_Macro) July 12, 2019

، حيث يكشف لنا هذا الموضوع أنه ليس عليك الاستسلام وتلقى نفس المصير.

وفيما يلي نستعرض معكم أربعة أسباب قد تكون سببا في استمرار فشل صفقاتك في سوق العملات الرقمية ، ولماذا يجب عليك تغيير استراتيجيتك في التداول وفقًا لتلك الأسباب.

أولا : ربما تكون قد خفت بشكل كبير من شراء عملة البيتكوين أثناء وجودها في القاع

نستعرض معكم المخطط البياني التالي لحركة سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي:

حسنا .. يعد اختيار منطقة القاع وإلتقاط العملات فيها من أحد أكثر الألعاب ربحية في السوق ، والتي يمكنك إجراؤها في سوق تداول العملات الرقمية ، إنها أيضًا واحدة من أصعب الأوقات لإتخاذ القرار.

بداية صديقي .. عليك بوقف النزيف ، فبعد استمرار الاتجاه الهبوطي في السوق لعدة أشهر أو حتى عدة سنوات ، يتوقف سعر الأصل فجأة عن الهبوط دون مستوى سعر معين ، وبالنسبة لعملة البيتكوين على سبيل المثال ، كان هذا المستوى عند سعر 3000 دولار والذي شهدته العملة خلال فصل شتاء العملات الرقمية في العام الماضي.

ثانياً ، بعد ذلك يبدأ الأصل في التداول في نطاق سعر معين لفترة ممتدة من الوقت ، وفي حالة عملة البيتكوين ، كان ذلك النطاق يتراوح بين مستوى 3000 دولار ومستوى 4000 دولار.

وإذا لاحظت هاتين الإشارتين للتداول ، فستكون هناك فرصه لإلتقاط الأصل أثناء وجوده في الأسفل ، وعندما يكون في القاع ، سيكون لديك متسع من الوقت للقيام بتجميع العملة ، وقد أوضح المتداول Bitcoin Macro تمامًا هذا الأمر في تغريدة واحدة عبر حسابه في موقع تويتر ، نستعرضها معكم فيما يلي:

كان لدى الناس فترة أربعة أشهر من أجل شراء عملة البيتكوين في نطاق سعر 3 آلاف دولار ، لندع ذلك الأمر ! كان هناك أربعة أشهر لتجميع عملة البيتكوين في نطاق سعر 3 آلاف دولار ، مما قد يعني تغيير حياتك إلى الأبد. حسنا .. أخبرني مرة أخرى كيف يمكن لأي شخص أن يكون لديه العذر كي يكون فقيرا ؟ كل ما تحتاجه هو مجموعة من الكرات”الضربات” والصبر .. والمعادلة التالية هي : كرات + الصبر = الحرية المالية

هذا وكانت العلامات حاضرة هناك ، حيث أنه كان كل ما عليك القيام به هو الضغط على زر “شراء” على العملة في ذلك الوقت ، وستكون عملة البيتكوين قد إرتفعت اليوم بنسبة 300 في المائة ، لكنك كنت خائفًا جدًا من سحب الزناد وإتخاذ القرار.

ثانيا : أنت تسمح لعواطفك بالتحكم بك

حسنا .. في مجال التجارة والاستثمار ، تكون العواطف غالية الثمن ، حيث أن أي شكل من أشكال العاطفة ، مثل مشاعر الخوف أو الإحساس بالنشوة ، يمكن أن يكلفك المال.

فمثلا في فترة السوق الصاعدة ، يمكن للناس أن تقوم بطباعة النقود أثناء نومهم – تعبير مجازي يقصد الربح- ، ومع ذلك فإن الخوف يمنع الكثيرين من دخول السوق في لحظات مناسبة مثل تلك ، خاصة أثناء حالات تراجع أسعار السوق ، ونتيجةً لذلك يتخلف الناس عن ركب السوق عندما يستأنف الأصل العودة إلى اتجاهه الصعودي.

وفي هذا الخصوص يقوم المتداول Bitcoin Macro بتجميع الأمر كله في تغريدة واحدة عبر حسابه في تويتر في تاريخ 16 يوليو الجاري نستعرضها معكم فيما يلي:

حول مجال العملات الرقمية : لقد وصل سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 14 ألف دولار وهذا الموقف يعني أنك تقول “أتمنى لو كنت قد اشتريت عملات بيتكوين أكثر من ذلك عندما كان سعر العملة تحت مستوى 10 ألاف دولار ”

إلى جانب ذلك بلغت عملة الإيثيريوم مستوى 300 دولار ويبدو أنك تقول أيضا “أتمنى لو كنت قد اشتريت أكثر من ذلك من عملة الإيثيريوم عندما كان سعرها تحت مستوى 200 دولار”

ولكن في الوقت الذي كانت فيه أسعار هذه العملات أقل من 10000 دولار بالنسبة لعملة البيتكوين و أقل من 200 دولار بالنسبة لعملة الإيثيريوم كان شعورك هو التالي “أنا خائف الآن ، أنا لا لا أريد الشراء ”

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نعم إنه إذا كان السوق يسير في اتجاه صعودي ، فإن كل عملية تصحيح في سعر الأصل تمثل فرصة للشراء بسعر رخيص ، ليس عليك أن تكون خبيراً لتعلم ذلك ، ولكن لسوء الحظ فإن العواطف هنا لها الأسبقية لكثير من الناس في قراراتهم التداولية ، وخاصة في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات الرقمية.

ثالثا : أنك ترفض أن تتكيف مع ظروف السوق المتغيرة

حسنا عزيزي .. إن الثبات هو مفتاح النجاح في العديد من المجالات ، ولكن ليس في مجال التداول ، الأمر مختلف هنا حيث يجب أن يكون المتداولون مرنين جدًا ، ويجب أن يكونوا أيضا قادرين على تبديل تحيزهم بناءً على المعلومات المقدمة لهم من قبل السوق.

ولكن لسوء الحظ ، يكافح العديد من المتداولين في السوق من أجل عدم زعزعة صورة معينة في أذهانهم ، حيث يتمسكون بتلك الصورة على الرغم من أن السوق قد يخبرهم بالإبتعاد عن هذه النظرة ، وبالتالي فإنهم يعانون من خسائر هائلة في السوق ، وفي هذا الخصوص يقوم المحلل Bitcoin Macro بتجميع هذه المشكلة ككل عبر حسابه في تويتر في واحدة من تغريداته الأخيرة التي سنستعرضها معكم في هذا المقال :

يبدو أن المعادلة التي أراها في السوق تسير كالتالي:

المتداول يربح المال في كل من فترات الأسواق الصاعدة والسوق الهابط أيضا

و المستثمر المحتفظ بالأصل على المدى الطويل ” HODL’er ” : إنه فقط يربح المال في فترة الأسواق الصاعدة

لذلك فإن المتداول يجب أن يكون مرنًا ويمكن أن يتقلب مع ظروف السوق ويتأقلم معها سواء كان في وقت شراء Long أو وقت بيع Short .

بالنسبة للمستثمر الذي يحتفظ بالأصل على المدى الطويل HODL’er -> فإنه عالق في صفقته التي أجراها ، وذلك بغض النظر ما هو اتجاه السوق.

حسنا عزيزي .. إليك فكرة أن السوق لا يخطيء أبدا. لذلك ، ليس لديك أي سبب من أجل معارضة السوق ، وذلك إذا كنت تريد أن تحقق ربح بشكل مستمر من السوق.

رابعا : أنت تتداول من أجل التداول

لقد قال المتداول الأسطوري السيد “جيسي ليفرمور” ذات مرة: “إن ربح المال يتم عن طريق الجلوس وليس عن طريق التداول”.

إن جميع المتداولين الناجحين يعرفون ذلك الأمر عن ظهر قلب ، أنت إما أنك تنتظر وجود الوضع المثالي ، أو أن تقوم بتتبع الاتجاه ، لا تقم بتتبع التقلبات اليومية عندما تكون فرص النجاح كبيرة.

ومع ذلك ، فإن معظم المتداولين يفعلون العكس تماما ، حيث يطاردون تقريبا كل فرصة في جوعهم من أجل تحقيق الأرباح ، وبذلك تضيع الطاقة العقلية الثمينة ، وبالتالي تتراكم مشاعر التوتر ، ونتيجةً لذلك لا يمكن لهؤلاء المتداولين تنفيذ الصفقة المناسبة عندما يكون هناك موقف صحيح.

وفي هذا الخصوص يشرح المتداول Bitcoin Macro السبب في أن تداول المراكز position trading هو أفضل شكل من أشكال التداول.

الشكل النهائي للتداول ، هو كونه متداول بالمراكز Position Trader ، وهذا هو ما اقوم به أنا ، حيث أقوم بمتابعة الاتجاهات العامة الكبيرة في السوق ، وأقوم بإجراء بعض الصفقات فقط في السنة ، وإذا كان الأمر يسير كذلك ، فإنه من خلال لعبات التداول على المدى البعيد ، يمكنني النوم ليلًا والاستمتاع بحياتي ، وذلك بدلاً من مشاهدة الأسعار طوال اليوم.

ومن خلال التجربة ، أستطيع أن أقول إن الجلوس وإنتظار صفقاتك هو أحد أسهل الطرق من أجل زيادة قيمة ثروتك الصافية.

في النهاية .. نعم قد يكون مجال التداول لعبة صعبة ، ويميل الكثيرون إلى الإبتعاد عن هذا المجال ، ولكن مع ذلك إذا قمت بتجنب المشكلات التي قدمها لنا المتداول Bitcoin Macro عبر هذا الموضوع ، فسوف تتحسن احتمالية فوزك بشكل كبير عند تداول في سوق العملات الرقمية والأصول الأخرى.

إخلاء المسئولية: هذا المقال مخصص لأغراض معلوماتية فقط ولا ينبغي اعتباره بمثابة نصيحة استثمارية.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تتوقع أن تستكمل عملة البيتكوين طريقها للوصول لسعر 20 ألف دولار على المدى البعيد بعد أن تتراجع لمستوى 8000 دولار بالفعل ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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