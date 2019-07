متداول يكشف عن أربع أسرار لعدم نجاح إستراتيجيتك في التداول

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية في هذا المقال يكشف لنا أحد المتداولين على البيتكوين عن أربعة أسباب قد تكون وراء عدم نجاح استراتيجية التداول الخاصة بك في السوق.

حيث يكشف أحد المتداولين البارزين على سوق العملة الرقمية المهيمنة عن أربعة أسباب قد تكون هي التي تجعل استراتيجيتك في سوق تداول العملات الرقمية طريقة لا تجلب لك أي أموال منها .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN مقالا مفصلا نستعرضه معكم في الخليج 365 الإخباري.

حسنا .. هل تكافح عزيزي القاريء من أجل كسب المال عن طريق التداول على عملات البيتكوين بهدف الحصول على دخل ثابت مستمر من إستراتيجيتك في التداول ؟ أممم .. إذا كانت إجابتك هي “نعم” بالتأكيد ، فأنت لست وحدك هنا يا صديقي.

فعلى الرغم من ما قد يدعيه الكثيرون على مجتمع التداول في الأسواق في موقع التواصل Twitter ، إلا أن الجميع في هذا المجال نظريا يفشلون في التداول تقريبا ، حيث وجدت إحدى الدراسات أن نسبة 96 في المائة من المتداولين في سوق تداول العملات الأجنبية “الفوركس” يخسرون أموالهم ، ويتوقفوا عن العمل بشكل مثير للاشمئزاز ، وذلك بحسب ما ورد في إحصائات التقرير التالي ، هذا ومن المحتمل أن المتداولين النشطين في سوق العملات الرقمية يعانون من معدلات فشل مماثلة

حسنا صديقي .. هذا الأمر كله يحدث لأن هؤلاء يرتكبون نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا.

ولكن بما أن إمامنا هذا الموضوع الممتاز المكون من سلسلة تغريدات على حساب في تويتر والمقدم من قبل المتداول الذي يعرف بإسم Bitcoin Macro

