أحد مؤسسي الايثيريوم يواجه دعوى قضائية بـ 13 مليون دولار المعني بالأمر هنا هو السيد “جوزيف لوبين”

“جوزيف لوبين” أحد مؤسسي الايثيريوم ومؤسس شركة ConsenSys.

وجه له السيد “هاريسون هاينز” والذي كان موظف سابق في شركة ConsenSys طلب تعويض بمبلغ يقدر بـ13 مليون دولار بحجة الاحتيال ومخالفة الالتزامات التعاقدية، وعدم دفع الأرباح المكتسبة وذلك حسب وثائق المحكمة التي استقبلت القضية.

لم يتم كشف الكثير من التفاصيل حول القضية من كلا الطرفين، كما أن رفع الدعوى القضائية لم يكتمل بعد لعدم ارفاق “هاريسون هاينز” الوثائق في الموعد النهائي المحدد.

ما يكشف عن احتمال أن طرفي القضية قد توصلا لحل المشكلة دون الاستمرار في الذهاب لأروقة المحكمة.

وتدور العديد من الشائعات والتأويلات حول السبب الأول للقضية حيث معروف عن السيد “هاينز” أنه من دائرة المقربين من “لوبين”.

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هذا وكانت شركة ConsenSys قد عقدت العديد من الشراكات في وقت سابق، كما انبثق عنها فرع يقوم بتنظيم وترتيب المبيعات الرمزية (العروض الأولية).

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