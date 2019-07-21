تعرف على مشروع Theta Network و عملة (THETA) الرقمية

نتطرق بين الحين والآخر في موقع الخليج 365 لبعض أشهر العملات الرقمية المشفرة ونتعرف على مشاريعها وما تحمله من أهداف.

في هذا الموضوع سنتعرف على عملة THETA ومشروعها Theta Network وبعض التفاصيل حوله.

التعريف بمشروع Theta Network:

شبكة Theta عبارة عن نظام يشتغل على تقنية البلوكشين يختص في تقديم المحتوى ذو النطاق الترددي العالي اعتمادا على اللامركزية.

للشبكة استخدام حقيقي في الوقت الحالي حيث تدعم تشغيل Samsung VR و Sliver.TV و MBN.

يستخدم المشروع والشبكة رموز مميزة تتمثل في كل من عملة THETA و TFUEL.

أغلب مشاريع البلوكشين تعتمد على كيفية ادارة البيانات وتخزينها لكن منصات بث الفيديو مثل Netflix و Hulu تحتاج إلى أكثر من ذلك.

حيث تحتاج إلى سرعة النقل وعرض النطاق الترددي حيث يتصل ملايين الأشخاص بالخدمة في آن واحد للوصول للملفات.

ناهيك عن جودة الفيديو المتوفرة والتي تصل لـ4K أي بقدرة وصول 48 ميغا / ثا لمستخدم واحد ما يعني عبء كبير جدا على الخادم.

أهداف مشروع Theta Network:

تعتبر نتفليكس أحد رواد السوق وتعمل على تحديث وتحسين خدماتها بشكل دوري.

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ولا يحاول مشروع Theta التنافس معها بل تقديم سبل لتقليص حجم استهلاك البيانات وتحسين الخدمات أكثر من خلال دمج تقنية البلوكشين.

وتعتبر خدمات بث الفيديو من الخدمات الرائجة في عالم اليوم مثل خدمات المقدمة من نتفلكس، تويتش، يوتيوب، فيسبوك فيديو…

تود Theta من خلال مشروعها دخول خدمة البث الفيديو والتركيز أكثر على بث الالعاب الالكترونية مع دعم الالعاب المبنية على أساس البلوكشين، وتود الشركة أيضا استقطاب صانعي المحتوى والمستهلكين إلى جانب المعلنين والمطورين وغيرهم من الفئات المعنية.

بالنسبة لمؤسسي المشروع فهما كل من Mitch Liu و Jieyi Long لديهما خبرة كبيرة في مجال الرقمية وخدمات الفيديو. وعملا في شركات تقنية مثل: Tencent و Wechat و Tapjoy و Gameview Studios.

معلومات حول عملة THETA و TFUEL:

عملة THETA:

أطلقت العملة أول مرة على شكل Theta ICO من 8 يناير لغاية 8 فبراير وجمعت حوالي 20 مليون دولار من عملة الايثيريوم.

تحتل العملة الرتبة 68 على كوين ماركت كاب بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ105 مليون دولار.

كانت عملة THETA قائمة على بلوكشين الايثيريوم قبل أن تنفصل بشبكتها الخاصة يوم 15 مارس 2019.

تعمل العملة بآلية وخوارزمية اثبات الملكية PoS.

يقدر اجمالي العملة بـ1 مليار وحدة THETA

العائد الاستثماري على العملة للوقت الحالي: -20%

أكبر قيمة وصلت لها العملة 0.31 دولار (يناير 2018)

أقل قيمة وصلت لها العملة 0.04 دولار (ديسمبر 2018)

التداول في 24 ساعة الأخيرة: 2.6 مليون دولار.

العملة متوفرة على أغلب المنصات التداولية المشهورة: بينانس، هوبي، اوكي اكس…

عملة TFUEL :

عملة قائمة على بلوكشين NEO اطلقت في شهر مارس 2019.

أطلقت كمنحة ومكافأة لمشغلي THETA.

تحتل العملة الرتبة 158 على موقع coinmarketcap بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ27 مليون دولار.

يقدر اجمالي العملة بـ5 مليار وحدةTFUEL.

العائد الاستثماري على العملة للوقت الحالي: -57%

أكبر قيمة وصلت لها العملة 0.02 دولار (مايو 2019)

أقل قيمة وصلت لها العملة 0.006 دولار (مايو 2019)

التداول في 24 ساعة الأخيرة: 1.3 مليون دولار.

العملة متوفرة على بعض المنصات التداولية المشهورة: بينانس، UPbit، Gate.io

كان هذا موجز حول مشروع Theta Network و عملة (THETA) الرقمية.

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