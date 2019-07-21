أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 21-7-2019

ارتفعت العملات الرقمية البديلة Altcoin والعملة الرقمية المهيمنة بيتكوين يوم أمس محققة مكاسب جيدة ، ولكنها أيضا إنحفضت قليلا في حركة مفاجئة لعملة البيتكوين مع موقف فني يظهر علامات الانعكاس .

تعاني بيتكوين وبعض العملات الرقمية البديلة altcoin من انخفاض متوسط اليوم ، وجاء ذلك بعد أن اقتربت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين من مستوى النفسي المهم 11,000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقع مايكل نوفوغراتز ، الرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال ، أن تكون BTC مقيدة النطاق لفترة من الوقت ، مما يشير إلى أن السوق سوف يحوم ما بين 10،000 و 14000 دولار قبل أن يحقق إرتفاع تاريخي .

تتنقل عملة البيتكوين بين المنطقة الخضراء والحمراء لبعض الوقت ، حيث تتحرك في نطاق ضيق فوق مستوى 10,000 دولار امريكي .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,607 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 0.24 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

أنخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 0.64 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 225 دولار أمريكي .

عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.32 مرتفعة بنسبة 0.46 في المئة.

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 98 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 0.42 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 31 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 1.1 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 3.35 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 322 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

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أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.23 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 0.76 % حتى اللحظة .

عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.028 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 1.76 % .

عملة Cardano : ارتفعت العملة بنسبة بلغت 1.32 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.062 دولار أمريكي .

عملة Steller : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة 1.01 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.092 دولار .

عملة Dash : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 0.51 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 117 دولار أمريكي .

من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة IOST ، مرتفعة بنسبة بلغت 21.93 % خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ارتفع إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم بمقدار 10 مليار مليون ليصل السوق إلى 290 مليار دولار على Coinmarketcap ، وتستمر عملة البيتكوين مهيمنة على أسواق العملات الرقمية ، لتصل إلى 65.2 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .

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