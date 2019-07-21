صناديق البيتكوين ETF بإمكانها أن تعزز الاقتصاد الأمريكي خلال العقد القادم : مؤسسة VanEck

ينبغي على هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية ( SEC ) أن توافق على صناديق البيتكوين ETF قريبًا ، لأنها قد تكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأمريكي خلال العقد القادم . و هذا هو رأي ” جابور جورباكز ” Gabor Gurbacs ، مدير إستراتيجية الأصول الرقمية في مؤسسة VanEck لإدارة الإستثمار .
جاءت تصريحات ” جرباكس ” لمذيعة Fox Business ” ليز كلامان ” Liz Claman ، أثناء المناقشة المشتعلة في جلسة لجنة مجلس الشيوخ المصرفية حول عملة فيسبوك الرقمية Libra .
خلال الجلسة ، أشعل السناتور الديمقراطي ” شرود براون ” Sherrod Brown النار في فيسبوك بسبب فضائحه المخزية حول تسريب البيانات ، قائلاً إن احتكار وسائل التواصل الإجتماعي أثبت أن فيسبوك لا يستحق ثقة الجمهور بأي بيانات – ناهيك عن المعلومات المالية الحساسة للناس .
” مثل طفل صغير قام بوضع يديه على علبة عيدان ثقاب ، أحرق موقع Facebook المنزل مرارًا و تكرارًا . لقد أثبت Facebook من خلال فضيحة تلو الأخرى أنه لا يستحق ثقتنا . “
و جدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .
يقول ” جابور جورباكز ” إن الآراء السلبية التي يقرها المشرعون ، و الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، و وزير الخزانة الأمريكي ” ستيفن منوشن ” Steven Mnuchin بشأن العملات الرقمية لا مبرر لها ، و هي تنبع من عدم فهم لمجال العملات الرقمية .
بدلاً من هذه الآراء السلبية و هذا الصراع المحتد مع العملات الرقمية ، يعتقد ” جورباكز ” أن صناديق البيتكوين ETF يمكن أن تسهل الابتكار ، الذي قد يدعم الإقتصاد الأمريكي على مدى السنوات العشر القادمة .
حيث صرح ” جورباكز ” قائلاً :
” نحن ننتظر أخيرًا الجهات التنظيمية للموافقة على صناديق الـ bitcoin ETF ، و التي من شأنها أن تجلب الأصول الرقمية في سوق رأس المال الأمريكي الخاضع للتنظيم . و هذا من الممكن أن يكون ، خلال العقد المقبل ، محرك إقتصاد بلادنا . “
يقول ” جورباكز ” إنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية ، أن تقوم بإستخدام هذه التقنيات المبتكرة في تحديث أنظمة المدفوعات الأمريكية ، بالإضافة إلى ثقل و تطوير بنيتها التحتية لأسواق رأس المال .
و يجادل ” جورباكز ” بأن القيام بذلك من شأنه ، أن يجعل أمريكا رائدة العالم في الإقتصاد الرقمي المزدهر ، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها المالية .
” أعتقد أن أمريكا قد أدركت أنها بحاجة إلى خطة مدتها 10 سنوات لكي تعيد إلى الأسواق عظمتها مرة أخرى ، و بشكل أساسي ، سوف تعمل هذه الخطة ، على مدار 10 سنوات ، على إعادة بناء نظام المدفوعات و البنية التحتية المالية الذي نتخلف عنه . و قد يكون هذا الأمر محركًا للابتكار و دافعاً لإعادة البناء في أنظمة المدفوعات و أسواق رأس المال الأمريكية . “
يقول ” جورباكز ” إنه في حين أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” و الوزير ” منوشن ” لديهما آراء سلبية حول البيتكوين ، إلا أنه يتحداهما للتفكير في الأمر بطريقة أخرى .
حيث أوضح ” جورباكز ” قائلاً :
” إن البيتكوين – و على وجه التحديد البيتكوين و ليس الأصول الرقمية الأخرى – يمكنه إعادة بناء نظام المدفوعات الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية . و يمكننا تلبية جميع الاحتياجات التنظيمية و احتياجات الحكومة لإعادة بناء الأسواق [ أسواق رأس المال ] . “
علاوة على ذلك ، أكد ” جورباكز ” على أن عملة فيسبوك الرقمية المستقرة ” ليبرا ” ليست مثل البيتكوين ، و قال إن الربط السلبي الذي يقوم به منتقدو فيسبوك مع عملة Libra يجب ألا يمتد إلى البيتكوين .
” مرة أخرى ، البيتكوين ليس ليبرا . و العملات المستقرة ليست ليبرا . “
يقول ” جورباكز ” إنه يتفهم جيداً سبب خشية نقاد Facebook من غزو عملاق التواصل الإجتماعي لمجال العملات الرقمية .
” في الأساس ، إن الرد هو { من يريد عملة لديها مشكلة في الخصوصية المرتبطة بفيسبوك مع سرية البنك السويسري ؟ } هذا ما يقوله الناس عن عملة Libra . و لكنني أريد أن أوضح أن عملة البيتكوين مختلفة تمامًا عن عملة ليبرا . في الواقع ، فإن البيتكوين أو بعض أنواع العملات المستقرة المبنية على البيتكوين ، قد يكون الحل الذي يجب أن ينظر إليها الكونغرس الأمريكي . “
لقد كتب ” جورباكز ” و ” جان فان إيك” Jan van Eck – الرئيس التنفيذي لمؤسسة VanEck الإستثمارية – مؤخرًا تدوينة ، جادلوا فيها بأن البيتكوين لديه القدرة على أن يصبح نوعًا من الذهب الرقمي ، الذي يمكنه أن يعزز محافظ المستثمرين من خلال وسائل وصول منظمة و مؤمنة و سائلة مثل صناديق الـ ETF .
كما ذكر موقع CCN الإخباري ، قالت مفوضة هيئة الـ SEC ” هيستر بيرس ” Hester Peirce ، الملقبة بـ ” أم العملات الرقمية ” ( Crypto Mom ) – نظراً لموقفها الداعم لمجال العملات الرقمية – إن هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية كان يجب عليها أن تكون قد وافقت بالفعل على صناديق
الـ bitcoin ETF ، و هاجمت ” بيرس ” الوكالة بسبب تراجع خطواتها .
مثل غيرها من المدافعين عن مجال العملات الرقمية ، تشعر ” بيرس ” بالقلق من أن الإطار التنظيمي الغامض في الولايات المتحدة الأمريكية ، سوف يلاحق شركات العملات الرقمية في الخارج .
” [ هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية تتخذ هذا الموقف ] : أنا لا أحب هذا السوق . أسواق الـ Bitcoin تتسم بالفوضى ، لذلك نحن لا نحبها . و لذلك لن نسمح لهذا المنتج الذي يعتمد على عملة البيتكوين بأن يتم تداوله في أسواقنا . “
تقول ” بيرس ” إن لجنة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ( SEC ) ، لديها موقف عتيق مثير للسخرية تجاه البيتكوين ، و الذي يعيق الإبتكار و يخنق زخم و اندفاع البيتكوين إلى الأمام . و أكدت ” بيرس ” على أن هذا الموقف يجب أن يتغير .
و من الجدير بالذكر ، أن الـ ETF ( و هو إختصار لـ Exchange-Traded Fund ) تعني الصندوق المتداول في البورصة ، و هو صندوق يتم تداوله في سوق الأوراق المالية . و تعمل صناديق الـ ETFs كصناديق إستثمار تتيح لكل شخص الوصول إلى مؤشر أو سلعة توفر نفس الأرباح للمستثمرين ، كما تفعل الأسواق الرئيسية . وبالتالي ، تعد أسهم صندوق الـ ETF واحدة من أكثر الأسهم شعبية بين مستخدمي البورصة ، بسبب سهولة الإستثمار في الصناعات دون أن يتقاضى مدير الصندوق شيئاً من المستخدمين . و قبل قيامك بشراء صندوق ETF ، من الضروري أن تقوم بمراجعة ما هو مدرج في هذا الصندوق .
و بحلول عام 2018 ، تم الإبلاغ عن أن هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ( SEC ) ، تعمل على دراسة فكرة إنشاء صندوق Bitcoin ETF . و قد يكون الـ Bitcoin ETF أداة إستثمار تستخدم عملة الـ Bitcoin كأصل رئيسي . و يعد الغرض الرئيسي منه هو تسهيل عملية الإستثمار في العملات الرقمية و جعلها أكثر جاذبية للمجتمع .
عزيزي القارئ ، هل تتفق في الرأي مع مؤسسة VanEck ، و ترى حقاً أن صناديق البيتكوين ETF بإمكانها أن تعزز الإقتصاد الأمريكي ؟ ، و هل تتوقع أن تغير هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية موقفها بشأن البيتكوين ، و تصرح بالموافقة على صناديق الـ Bitcoin ETF ؟ ، أم أن هذا الأمر بعيد المنال ؟
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