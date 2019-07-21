مؤسس شركة “أبل” يشارك في تأسيس شركة جديدة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين

كشفت صحيفة Malta Independent أن المؤسس المشارك في شركة “أبل”, ستيف وزنياك, شارك في تأسيس مشروع جديد قائم على تكنولوجيا البلوكشين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستيف وزنياك قام بالاستثمار في شركة Efforce, وهي شركة تهدف إلى توفير الطاقة وذلك عبر الاستفادة من قدرات تكنولوجيا البلوكشين.

وأعلنت الشركة بأنها سوف تتخذ من دولة مالطا مقراً لها وذلك بسبب مواقف الدولة ودعمها لمشاريع البلوكشين. وذكر ستيف وزنياك أن رغبة الحكومة في دعم الاستثمار والمشاريع القائمة على تكنولوجيا البلوكشين كانت بمثابة حافز له.

وذكر ستيف وزنياك بأن الشركة ستركز على كفاءة الطاقة وسوف تسمح للناس بتوفير المال و الاستفادة من طاقة صديقة للبيئة.

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وتهدف الشركة إلى الاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين في المساهمة في خفض استهلاك الطاقة دون إجبار الناس على تغيير عاداتهم.

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